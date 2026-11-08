Por Fernando Vivas

Empezó su segunda centena de días con una corrección. Mejor hubiera sido con un acierto; pero peor hubiera sido con una metida de pata. Keiko Fujimori decidió no usar su permiso del lunes 2 al viernes 6 para viajar a la Cumbre Iberoamericana en Madrid. Luego del polémico viaje a El Salvador, empalmar con España hubiera invocado al fantasma dinista del ‘turismo presidencial’.

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