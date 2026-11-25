El comando de gestión de riesgos del fenómeno El Niño, encabezado por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, aseguró que el Gobierno cuenta con las herramientas para lidiar con los problemas que afrontará el país por este evento climático. Sin embargo, destacó la necesidad de trabajar sin filiaciones políticas.

“Indistintamente del color o camiseta política vamos a trabajar con todas las autoridades electas. En el caso de gobiernos regionales, quedan algunos en segunda vuelta, pero vamos a trabajar con todos porque no puede suceder lo que hemos venido viendo en los últimos años. El fenómeno El Niño lo vemos cada cierto tiempo. Nosotros en Lima pensamos que Lima es desierto no, ya en Lima llueve. Ver esos zanjones inundarse cada año es una vergüenza para las autoridades políticas”, dijo ante la prensa este miércoles.

El primer ministro recordó que han pedido desde el gobierno central que haya un trabajo conjunto en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad. Por esto, hizo extensivo el pedido para trabajar de igual manera en labores de prevención y contención de daos por el FEN.

En esta línea también respondió el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, quien dijo que han realizado charlas de trabajo en Chiclayo la semana pasada, en Piura ayer y hoy en Ayacucho. Todo esto con autoridades elegidas para que puedan iniciar sus gestiones el 1 de enero del 2027 listos para atender problemas por el fenómeno El Niño.

Luis Galarreta y el gabinete que forma parte del Comando FEN informó sobre medidas contra el fenómeno El NIño. (Foto: PCM) / JUANPA AZABACHE

“Qué puede hacer la población, nos pueden ayudar primero limpiando sus techos, sus canaletas, poniendo a buen resguardo sus bienes de alto valor, cuidando a sus animalitos, mascotas, no abriendo tapas de desagüe”, exhortó. También pidió que no se arroje basura a ríos y quebradas.

Vinelli finalmente pidió a la población que se aleje de los lugares de emergencia. “En Piura, hace una semana, una combi donde un conductor de manera imprudente, muy irresponsable, trató de cruzar un badén con una quebrada con abundante agua y en el medio del badén se volteó la combi con 14 personas”. El ministro destacó que gracias a pobladores, la policía y el Ejército se pudo rescatar a todas estas personas.

Pedidos a población y autoridades por fenómeno El Niño

Un pedido más específico hacia las autoridades locales hizo el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, quien resaltó la capacidad de las Fuerzas Armadas para desplegar personal a cualquier hora ante una emergencia. Por esto pidió que se facilite el acceso a motobombas en las regiones en riesgo por El Niño y no tenerlas en almacenes sin utilizar.

Asimismo, destacó que algunas poblaciones en zonas de riesgo, como las ubicadas en las márgenes del río Zarumilla por debajo del nivel del río, no atendieron los llamados para evacuar antes de las inundaciones. “Con la primera lluvia intensa, la población fue relativamente renuente a evacuar hasta que tuvo ya el agua al cuello. Hay que ser consciente”, solicitó.