Los oleajes anómalos que afectan el litoral peruano, desde Tumbes hasta Tacna, continuarán hasta el domingo 29 de noviembre y podrían intensificarse en los próximos días. La Marina de Guerra del Perú advirtió que la combinación del Fenómeno El Niño, el incremento del nivel del mar y las mareas asociadas a la luna llena está agravando el impacto de las olas. Este escenario ha provocado daños en la infraestructura costera y mantiene cerrados 96 puertos a nivel nacional, principalmente en la zona centro del país.

El contralmirante Jorge Vizcarra, director de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra, indicó en entrevista con El Comercio que, debido al desarrollo del Fenómeno El Niño, el nivel medio del mar presenta anomalías significativas. En determinados sectores del litoral, este se encuentra hasta 70 centímetros por encima de sus valores normales. El incremento de la temperatura superficial del mar genera una expansión térmica de las masas de agua. A esta condición se suman la intensidad de los oleajes y la actual fase de luna llena, que favorece una mayor amplitud de las mareas.

“Si a eso le sumamos esa altura de ola y adicionalmente estamos en una fase de luna llena, estas fases lunares hacen que las mareas tengan unas amplitudes mayores y menores. Entonces, está conjugando todo para que este impacto sea mucho mayor”, explicó Vizcarra. El contralmirante calificó de atípico el comportamiento del mar debido a la llegada, en pocos días, de oleajes provenientes del norte, oeste y sur, que han impactado prácticamente toda la costa peruana. Entre las zonas afectadas mencionó la Costa Verde y San Bartolo, en Lima; Salaverry y Huanchaco, en La Libertad; y San Andrés, en Pisco.

La Marina de Guerra advirtió que el fenómeno continuará hasta el domingo 29 de noviembre, con un incremento de intensidad en distintos sectores del litoral peruano.

¿Hasta cuándo continuarán los oleajes?

Según el último pronóstico de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), los oleajes alcanzarán una intensidad fuerte desde la tarde del viernes 27 de noviembre en el tramo comprendido entre el sur de Chancay y Tacna. Se prevé que disminuyan a moderados en la mañana del sábado y a ligeros en la mañana del domingo. En el litoral norte, desde Tumbes hasta Salaverry, se prevé un incremento de la intensidad del oleaje de ligero a moderado desde la madrugada del jueves 26 de noviembre, para luego disminuir a ligero en la noche del mismo día. Entre el sur de Salaverry y Chancay, el incremento se registrará el sábado 28.

En Lima, uno de los sectores más afectados ha sido la Costa Verde. A la altura de playa Waikiki, en Miraflores, se reportaron daños en más de 70 metros de veredas, el derrumbe de un muro de contención, la caída de dos postes y la afectación del cableado de fibra óptica. En el Callao, las olas desplazaron piedras hacia la vía vehicular, lo que obligó a realizar trabajos de limpieza con maquinaria pesada. Las afectaciones también alcanzaron Huanchaco, donde resultó dañada la estructura del centenario muelle artesanal, y la playa San José, en Lambayeque, donde el agua avanzó 200 metros sobre la franja de arena.

Respecto a los 96 puertos cerrados, Vizcarra precisó que todavía no existe una fecha estimada para su reapertura, pues dependerá de las condiciones del mar y de la evaluación de las capitanías de puerto. Asimismo, advirtió que el nivel del mar podría seguir incrementándose conforme se acerque el verano, lo que expondría a viviendas y establecimientos comerciales cercanos a la costa. “Ahora van a tener unas playas mucho más cortas porque el nivel del mar se ha incrementado y esas aguas van a llegar mucho más hacia costa”, señaló. La Marina exhortó a la población a respetar las restricciones de acceso a las playas y evitar actividades que impliquen exponerse al oleaje.