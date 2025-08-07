Feria del Hogar en 1982: nostalgias y recuerdos de la feria que unió a las familias peruanas | FOTOS

| : Feria del Hogar | Avenida La Marina | San Miguel | Te llama la llama | | EL COMERCIO PERÚSuscríbete
Feria del Hogar en 1982: nostalgias y recuerdos de la feria que unió a las familias peruanas

Es un viaje al pasado, a la época en que Lima se detenía para vibrar al ritmo de la música y la diversión, pese a la dramática crisis económica y social que vivía el país. La Feria del Hogar de 1982, más que un evento, se convirtió en un epicentro de emociones que, de una u otra forma, unió a las familias peruanas que buscaban un espacio para respirar aliviadas.

Lima, 8 de agosto de 1982. Imagen de la fachada de ingreso de la inolvidable Feria del Hogar, en la avenida La Marina, San Miguel. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio / Humberto Artadi)
Lima, 8 de agosto de 1982. Imagen de la fachada de ingreso de la inolvidable Feria del Hogar, en la avenida La Marina, San Miguel. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio / Humberto Artadi)
Carlos Batalla
¿Te imaginas una Lima donde familias enteras se daban cita para disfrutar de la música de Celia Cruz, los shows de Yola Polastri, la adrenalina de los juegos mecánicos o las novedades comerciales del momento? ¡Así era la Feria del Hogar! Era como convertir el invierno de julio y agosto en verano: un “verano” de invierno. El campo ferial de la avenida La Marina, en San Miguel, se convertía en un lugar de diversión, juegos y compras. Más de 850 mil personas ya habían asistido para finales de julio de 1982. ¿Qué te trae a la memoria esta icónica feria limeña?

