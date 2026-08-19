LLUVIAS TORRENCIALES INUNDAN LAS CALLES DE LIMA EN 1970. FOTO: EL COMERCIO
LLUVIAS TORRENCIALES INUNDAN LAS CALLES DE LIMA EN 1970. FOTO: EL COMERCIO
/ EL COMERCIO
Por Redacción EC

a tarde del jueves 15 de enero de 1970, comenzó a caer sobre Lima una inusual garúa que pronto escaló hasta convertirse en un diluvio nunca antes visto. Aunque aún se recordaba el fenómeno de 1925, este no se acercó en lo absoluto a la magnitud de aquel año.

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