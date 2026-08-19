Sismo de magnitud 4.8 frente a Lima no generó alerta de tsunami, informó la Marina. (Foto: Andina)
Sismo de magnitud 4.8 frente a Lima no generó alerta de tsunami, informó la Marina. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú descartó la generación de un tsunami en el litoral peruano tras el sismo de magnitud 4.8 registrado la mañana de este miércoles 19 de agosto frente a la costa de Lima.

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