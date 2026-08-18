El Ministerio de Salud (Minsa) implementó dos Puestos Médicos de Avanzada (PMA) en Lima Sur para atender a la población afectada por las lluvias registradas en la capital. La medida fue ejecutada a través de la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (Digerd) y la RIS Villa El Salvador.

En los puntos de atención se desplegó personal integrado por médicos, enfermeras, técnicos y psicólogos. Durante la jornada, los profesionales de la RIS Villa El Salvador realizaron 51 atenciones médicas y 12 atenciones psicológicas a la población afectada.

Como parte del monitoreo de las incidencias en Lima Sur, la Digerd identificó 11 establecimientos de salud afectados, principalmente por el colapso del alcantarillado y filtraciones en sus instalaciones.

Ante esta situación, la Digerd coordina con la Diris Lima Sur la recopilación y gestión de información sobre las emergencias y desastres reportados. El objetivo es contar con el sustento correspondiente de las afectaciones para facilitar la toma de decisiones y las acciones de respuesta.

El Minsa informó además que este miércoles 19 de agosto la Digerd realizará una Asistencia Técnica Nacional dirigida a los responsables de Gestión del Riesgo de Desastres y de los Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres (EMED Salud) de las Diresas, Geresas y Diris.

Durante esta actividad se abordarán las funciones de los grupos de trabajo y la gestión de la continuidad operativa en el marco del fenómeno de El Niño.

Como parte de las medidas de preparación ante este fenómeno, la Digerd brindó asistencia técnica a las 24 regiones, el Callao y las cuatro Diris de Lima Metropolitana. En estas actividades participaron 185 servidores y funcionarios vinculados a la gestión del riesgo de desastres en salud.

Asimismo, el Centro de Operaciones de Emergencias del Sector Salud (COE Salud) mantiene un monitoreo permanente de las emergencias registradas. Este seguimiento permite elaborar reportes sobre las lluvias, incluyendo información sobre daños a la salud, afectaciones en la infraestructura y acciones ejecutadas.

El Minsa señaló que, mediante la Digerd, articula el monitoreo, la gestión de información y la asistencia técnica para mantener la respuesta de los servicios de salud ante las lluvias y otros escenarios relacionados con el fenómeno de El Niño.