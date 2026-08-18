Minsa despliega puestos médicos en Lima Sur tras afectaciones por lluvias. (Foto: Minsa)
Minsa despliega puestos médicos en Lima Sur tras afectaciones por lluvias. (Foto: Minsa)
Por Redacción EC

El Ministerio de Salud (Minsa) implementó dos Puestos Médicos de Avanzada (PMA) en Lima Sur para atender a la población afectada por las lluvias registradas en la capital. La medida fue ejecutada a través de la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (Digerd) y la RIS Villa El Salvador.

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