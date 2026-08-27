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Vía Expresa Sur: Cambios en la circulación y congestión inminente esta semana
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Vía Expresa Sur: Cambios en la circulación y congestión inminente esta semana

La construcción de cuatro puentes peatonales modificará el tránsito durante 180 días en distintos tramos de este corredor de Lima Sur. Durante el recorrido realizado por El Comercio, vecinos y conductores reportaron congestión en horas punta, problemas de seguridad y poca información sobre las rutas que deberán seguir durante las obras. Los trabajos afectarán las vías auxiliares entre República de Panamá y Los Próceres. El tránsito será derivado progresivamente hacia la vía principal y, en otras etapas, hacia las vías auxiliares habilitadas.

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