Hospital María Auxiliadora refuerza su estrategia de vacunación diaria para la población de Lima sur.
Hospital María Auxiliadora refuerza su estrategia de vacunación diaria para la población de Lima sur.
Por Redacción EC

Con el fin de resguardar la salud pública, el Hospital María Auxiliadora, en San Juan de Miraflores, mantiene de forma permanente su jornada de vacunación intramural diaria dirigida a toda la comunidad de Lima sur.

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