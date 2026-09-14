Hospital María Auxiliadora refuerza su estrategia de vacunación diaria para la población de Lima sur.

Con el fin de resguardar la salud pública, el Hospital María Auxiliadora, en San Juan de Miraflores, mantiene de forma permanente su jornada de vacunación intramural diaria dirigida a toda la comunidad de Lima sur.

Como principal novedad en el Esquema Nacional de Inmunizaciones, el hospital ha incorporado la prevención contra el Virus Respiratorio Sincitial (VRS), una medida que protege a los bebés desde antes de nacer mediante la inmunización a gestantes, además de ofrecer el anticuerpo monoclonal diseñado especialmente para el cuidado de los recién nacidos.

De manera simultánea, la brigada de vacunación externa, ubicada estratégicamente frente al frontis de la capilla institucional, continúa aplicando de forma gratuita y diaria las vacunas del esquema regular contra el neumococo, influenza, difteria y tétano para la población en general.

Esta estrategia, alineada a lo dispuesto por el Ministerio de Salud (Minsa), busca mitigar de forma oportuna los riesgos de infecciones respiratorias agudas y otras enfermedades prevenibles en la jurisdicción.

El servicio atiende de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 2:00 p. m. a 5:00 p. m., los sábados de 8:00 a. m. a 11:00 a. m. y de 2:00 p. m. a 4:00 p. m., y los domingos de 8:00 a. m. a 10:00 a. m.

Para aquellos que deseen protegerse contra la fiebre amarilla, existe un horario específico: deben acercarse los días martes y jueves, de 8:00 a. m. a 10:00 a. m.

Para acceder a las dosis, los usuarios deben acudir portando su documento nacional de identidad (DNI).

Las autoridades del HMA exhortan a la población y, en especial, a las mujeres embarazadas y padres de familia a asistir con sus hijos, de manera oportuna, para garantizar un desarrollo saludable en sus primeras etapas de vida.