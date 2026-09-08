Como parte de las acciones de modernización y mejora de los servicios, el Hospital María Auxiliadora (HMA) incorporó 60 modernas butacas (sillas de espera hospitalarias) de tres asientos, generando 180 nuevos espacios para pacientes y sus acompañantes.

Esta importante incorporación fue destinada a Consulta Externa y Emergencia, dos de las áreas con mayor flujo de usuarios del hospital, lo que permitirá mejorar las condiciones de espera y brindar ambientes más cómodos, ordenados y adecuados.

La incorporación de este mobiliario fue posible gracias a las gestiones realizadas mediante mecanismos de permuta y donación, lo que demuestra que una gestión eficiente también significa buscar alternativas que permitan generar beneficios concretos para la población.

El director general del HMA, Dr. Edgar Benito Pacheco, enfatizó que “la entrega de estas butacas reafirma el compromiso de esta gestión con la eficiencia y la salud”. Asimismo, sostuvo que estas acciones están alineadas a las disposiciones del Ministerio de Salud (Minsa), que buscan modernizar los servicios que se brindan a la población más vulnerable.

Durante el acto de recepción y distribución de butacas lo acompañaron la Dr. María López, ejecutiva adjunta del HMA; la Dr. Fiorella Velásquez, jefa del Departamento de Consulta Externa; el Dr. Joe Ochoa, jefe del Servicio de Emergencia; la Dra. Amalia Flores, jefa de la Oficina de Gestión de la Calidad; y la Lic. Karina Luján, jefa del Servicio de Enfermería de Consulta Externa.

Cada nueva butaca representa un espacio más digno para que la experiencia de atención de los pacientes sea satisfactoria y, sobre todo, refleja una gestión que escucha, gestiona y actúa para brindar una atención de calidad, con calidez y modernidad.