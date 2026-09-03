El avión Hércules L 100 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) transportó al delincuente y a su guardaespaldas Gabriel Alexander Saúl Mendocilla Gómez a Lima y aterrizó en el Grupo Aéreo N°8 a las 5:50 p.m. Horas antes, el ministro del Interior, César Astudillo, se había desplazado al aeropuerto de Juliaca para participar en el operativo y viajó junto a Cruz Torres en un ambiente aparte de la aeronave. Al lugar llegó el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, pero no estuvo el comandante general de la Policía, general Óscar Arriola.

“Les puedo decir con la certeza de los investigadores de nuestra Policía, que lo han capturado finalmente y lo han traído expulsado, que han encontrado elementos de convicción que relacionan al criminal con los hechos luctuosos que acabó con la muerte de cuatro jóvenes y el secuestro (de Jenss Lara Tantaquilla). Tiene una relación directa”, expresó Astudillo.

También el trabajo de colaboración entre las fuerzas del orden de Perú y Bolivia, así como el apoyo del FBI y la DEA.

Jhonsson Cruz Torres cayó en Bolivia y fue trasladado al Perú. (Foto: Ministerio del Interior)

Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, destacó la respuesta inmediata de la Policía peruana, en coordinación con su par de Bolivia, para dar con la captura de este prontuariado delincuente. “No vamos a permitir que estos delincuentes amenacen a la sociedad y al Estado en su conjunto. Las fuerzas del orden han cumplido un rol fundamental. Nuestra Policía peruana ha tenido una respuesta inmediata. Lo que quiere resaltar es que, no importa en qué país, nosotros vamos a ir tras estos delincuentes”, enfatizó.

Luego, ‘Jhonsson Pulpo’ fue trasladado a la sede de la Divisiónn de Lavado de Activos, en La Victoria, pese a que se comentaba que sería llevado a la sede de la Dirandro en San Isidro.

¿Quién sucederá a 'Jhonsson Pulpo'?

La captura de Jhonsson Smit Cruz Torres representa un duro golpe a la banda ‘Los Pulpos’, ya que pierde a su cabeza, pero surge la pregunta si habrá reacomodos en dicha organización para que alguien tome el mando. Una fuente policial señaló a El Comercio que resulta “difícil” que otro miembro de la familia Cruz Torres o Cruz Arce sea el sucesor de ‘Jhonsson Pulpo’, ya que sus miembros están bajo la mirada de las autoridades o están en la cárcel.

Cabe recordar que Jhonsson Cruz Torres representa la tercera generación de ‘Los Pulpos’. Su padre, Jhon Cruz Arce, y sus hermanos Nilton, Miller y Eddy fundaron la banda criminal. El abuelo, Teófilo Cruz Álvarez, fue quien comenzó con las actividades delictivas. Él murió en mayo del 2020 de COVID-19. Él había sido recluido en el penal El Milagro luego de que se le dictara ocho años de cárcel tras caer con miembros de la banda ‘Los injertos de K&K’.

Jhonsson Smit Cruz Torres fue trasladado a Lima desde Puno tras ser expulsado de Bolivia. (Foto: El Comercio)

‘Jhonsson Pulpo’ asumió el control de la banda tras la reclusión de su padre en un penal en el 2008 por una condena de 25 años tras asesinar a su expareja y a un miembro de la banda delincuencial. Fue liberado en julio del 2025 tras una polémica decisión de las autoridades judiciales.

El criminólogo Abraham Valle señaló que, a diferencia de una organización terrorista que se maneja por una ideología, en una banda criminal la caída de su cabecilla no lo desestabiliza.

“Es irrelevante quién está en la cabeza (en una banda criminal), ya que cambia, no hay una línea de sucesión, simplemente es cometer el delito y generar una obtención económica”, agregó.

Los rostros de ‘Jhonsson Pulpo’

Durante muchos años la Policía Nacional del Perú solo tenía en su poder pocas imágenes de Jhonsson Smit Cruz Torres, ya que desde muy joven se inició en las actividades delictivas y tenía pocas apariciones públicas, sin embargo, eso cambió a inicios de año.

En enero último, la Policía de Bolivia allanó una vivienda de La Paz en la que se escondía ‘Jhonsson Pulpo’, quien logró escapar momentos antes de la incursión de los agentes policiales. En el lugar se detuvo a su pareja y madre de uno de sus hijos, Keysi Salvatierra Vigo. A ella se le encontró un documento de identidad falso con el nombre de un supuesto ciudadano boliviano Santiago Saavedra Quispe, el cual era usado por Cruz Torres.

Estas son los rostros de Jhonsson Pulpo a lo largo de los años

Esa pieza fue fundamental para la Policía peruana y boliviana porque permitía conocer después de años el nuevo rostro del cabecilla de ‘Los Pulpos’. La fotografía del documento de identidad falso mostraba que ‘Jhonsson Pulpo’ se había sometido a diversas operaciones para tratar de modificar su fisonomía.

La Policía boliviana estableció que el delincuente se operó las orejas, pómulos y cejas. Las autoridades peruanas han establecido que se realizó intervenciones quirúrgicas en la nariz para corregir la desviación que tenía en el tabique y levantar la punta a fin de reperfilarla.

A ‘Jhonsson Pulpo’ no le habría bastado esas operaciones y optó por retocarse el mentón, las mejillas y los párpados a fin de aparentar una menor de edad. Incluso, bajó de peso y se ensortijó el cabello. Su nueva apariencia fue confirmada con las imágenes de las cámaras de seguridad del inmueble donde residía.

¿Dónde permaneció Jhonsson Cruz Torres los últimos años?

La reciente captura en Bolivia de Jhonsson Smit Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’ y cabecilla de la banda ‘Los Pulpos’, ha desencadenado la interrogante de cómo uno de los criminales más peligrosos y buscados del Perú pudo evadir a la justicia y desatar el terror en el norte del país.

Una condena a cadena perpetua y el inicio de la guerra con otras bandas trujillanas llevaron al cabecilla a planear su ‘desaparición’ y fuga. El sujeto aprovechó la coyuntura de las muertes masivas por la pandemia del COVID-19 para tratar de simular su fallecimiento, incluso así lo registró en agosto del 2020, pero las autoridades lo detectaron y lograron revertir ese trámite administrativo.

Tras ello, Cruz Torres habría fugado a Chile, desde donde dirigía a su banda criminal. Un detalle que abona a esa hipótesis es que en el país sureño aumentaron las denuncias por extorsión a los negocios de peruanos ubicados en las comunas de Independencia, Recoleta y Estación Central.

‘Jhonsson Pulpo’ habría optado fugar a Chile debido a que en ese país se encontraba su tío paterno, Eddy Armando Cruz Arce, quien le habría brindado protección. Lo llamativo es que este último sujeto, pese a las múltiples denuncias en su contra, trabajó en la comuna chilena de Recoleta y participó de una cooperativa que recibía fondos de la entidad.

La llegada de Jhonsson Smit Cruz Torres generó gran expectativa. (Foto: El Comercio)

El cerco de la Policía chilena llevó al cabecilla de ‘Los Pulpos’ a trasladarse a Bolivia, eligiendo las zonas más exclusivas de La Paz para residir, como Uchumani e Irpavi. Se presentaba como un empresario vinculado al negocio inmobiliario, pero esa coartada le duró hasta enero de este año, ya que la Policía boliviana allanó su inmueble, pero solo encontró a su pareja, Keysi Salvatierra Vigo.

En La Paz, el cabecilla de la banda se sometió a una rinoplastía, blefaroplastía y a una liposucción de papada en el Centro Médico de Especialidades (Cemes).

Uno de los motivos por el cual Cruz Torres no podía regresar al país era porque, además de la recompensa de 500 mil soles por información de su paradero y la condena a cadena perpetua que tenía en su contra, mantenía disputas con otras bandas criminales por el control de diversas zonas de La Libertad.