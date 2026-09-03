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Resumen

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Jhonsson Cruz Arce fue trasladado a Lima la tarde del miércoles. (Foto: El Comercio)
Jhonsson Cruz Arce fue trasladado a Lima la tarde del miércoles. (Foto: El Comercio)
Por Carlos Gonzales

Este miércoles fue traído a Lima el cabecilla de ‘Los Pulpos’, Jhonsson Cruz Torres, desde la sede de la Dirincri de Puno, tras ser expulsado por las autoridades bolivianas, quienes lo detuvieron al tener vigente una orden de captura internacional por los delitos de homicidio calificado, sicariato, organización criminal y secuestro agravado, entre otros.

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