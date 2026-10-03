Tres atentados armados perpetrados por sicarios contra vehículos de transporte público se registraron en varios sectores de Lima y el Callao en menos de 24 horas. Estos ataques provocaron la muerte de dos choferes y dejaron heridos a un tercer conductor y a su hijo de solo 4 años.

El primer crimen ocurrió en la intersección de la avenida Dos de Mayo y el jirón Miroquesada, en el Callao. Un sicario disparó contra la combi de ruta CR40 y acabó con la vida del chofer identificado como Juan Daniel Velásquez Anca, de 60 años.

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Agentes policiales hallaron ocho casquillos de bala en la escena del crimen a dos cuadras del Poder Judicial del Callao. Las cámaras de seguridad registraron la huida a pie del asesino hacia el jirón Uruguay, por lo que la policía intervino viviendas en el jirón Garibaldi.

El segundo atentado ocurrió por la noche en la cuadra 13 de la avenida San Juan, en Pamplona Alta, en el distrito San Juan de Miraflores. Dos delincuentes en motocicleta balearon una combi de la empresa San Pedro de Pamplona, conocida como Los Rojitos.

Las balas impactaron al conductor de la unidad y a su hijo de 4 años, quien recibió un disparo en el cuello. Personal médico trasladó a las víctimas al Hospital María Auxiliadora mientras la Comisaría PNP Pamplona II asumió la investigación por cobro de cupos.

Este último hecho de sangre recibió una respuesta inmediata por parte de los compañeros del chofer malherido. Los conductores de la combi de Los Rojitos en el Callao paralizaron sus labores a modo de protesta para exigir mayor seguridad a las autoridades.

Asesinan a chofer de la empresa Lipetsa en Villa El Salvador

El tercer crimen se registró durante la noche en la antigua Panamericana Sur, a la altura del puente peatonal Las Brisas, en Villa El Salvador. Un sujeto armado atacó a balazos al conductor de un bus de la empresa Lipetsa, conocida como El Triangulito, mientras el vehículo permanecía estacionado.

Los sicarios atacaron al chofer de la empresa Lipatsa, conocida como Triángulo, y lo asesinaron antes de huir del lugar. (Foto: César Grados / @photo.gec)

El agresor bajó de una motocicleta, se acercó a la unidad de la ruta San Martín de Porres-Villa El Salvador y efectuó tres disparos contra la víctima. El atacante huyó junto a un cómplice, para que luego la policía atribuyera este acto sangriento al cobro de cupos.