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Los sicarios atacaron al chofer de la empresa Lipatsa, conocida como Triángulo, y lo asesinaron antes de huir del lugar. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Los sicarios atacaron al chofer de la empresa Lipatsa, conocida como Triángulo, y lo asesinaron antes de huir del lugar. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Por Gustavo Kanashiro Fonken

Tres atentados armados perpetrados por sicarios contra vehículos de transporte público se registraron en varios sectores de Lima y el Callao en menos de 24 horas. Estos ataques provocaron la muerte de dos choferes y dejaron heridos a un tercer conductor y a su hijo de solo 4 años.

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