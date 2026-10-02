La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) retiró a su personal de las comunidades nativas Nueva Yarina y Puerto Belén, ubicadas en el distrito de Pastaza, provincia de Datem del Marañón, en Loreto, luego de que pobladores se manifestaran contra la realización de las elecciones regionales y municipales del próximo domingo 4 de octubre.

Según informó la ONPE en un comunicado, la decisión fue adoptada contra la voluntad de los servidores y con el objetivo de salvaguardar su integridad física, luego de que esta fuera puesta en riesgo durante las manifestaciones registradas este viernes.

Los hechos se produjeron después del fallecimiento del profesor Sundi Simón Kamarampi, quien postulaba a la alcaldía distrital por el partido Renovación Popular. El candidato murió luego de que una embarcación chocara con el bote en el que viajaba.

Tras conocerse el fallecimiento, se produjo una situación de enfrentamiento entre ciudadanos de Nueva Yarina y Puerto Belén. De acuerdo con la ONPE, los pobladores, que se encontraban armados, exigieron el retiro del personal electoral que había llegado a ambas comunidades para organizar los comicios.

Traslado del personal y material electoral

Ante esta situación, seis servidores de la ONPE, acompañados por efectivos de las fuerzas del orden, se trasladaron hacia Ullpayacu, capital del distrito de Pastaza. El personal llevó consigo el material electoral que había sido destinado a las comunidades.

La ONPE señaló que los hechos registrados configuran un delito contra la voluntad popular, por lo que la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Alto Amazonas está presentando las denuncias correspondientes ante la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público.

En la comunidad nativa de Puerto Belén estaba prevista la instalación de dos mesas de sufragio para 309 electores, mientras que en Nueva Yarina se contemplaban tres mesas para 627 electores. En total, ambas localidades reunían 936 electores para la jornada del 4 de octubre.