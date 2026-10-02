ONPE denuncia hechos contra la voluntad popular tras retiro de personal en comunidades de Loreto. (Foto: Andina)
ONPE denuncia hechos contra la voluntad popular tras retiro de personal en comunidades de Loreto. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) retiró a su personal de las comunidades nativas Nueva Yarina y Puerto Belén, ubicadas en el distrito de Pastaza, provincia de Datem del Marañón, en Loreto, luego de que pobladores se manifestaran contra la realización de las elecciones regionales y municipales del próximo domingo 4 de octubre.

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