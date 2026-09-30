Resumen

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Extorsionadores balean bus de la empresa Machu Picchu. En el atentado, el chofer del bus y una pasajera resultaron heridos de gravedad y fueron llevados al hospital por vecinos de la zona. Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
Extorsionadores balean bus de la empresa Machu Picchu. En el atentado, el chofer del bus y una pasajera resultaron heridos de gravedad y fueron llevados al hospital por vecinos de la zona. Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
Por Abby Ardiles

La semana inició cargada de reportes de crímenes. La madrugada del lunes, en Los Olivos, Pedro Vega dormía dentro de su vehículo, estacionado en el sector Primero de Pro, cuando un grupo de criminales rompió las lunas de la unidad, lo asesinó y luego le prendió fuego. El ataque, atribuido preliminarmente a extorsionadores, quedó registrado en video.

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