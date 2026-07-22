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Depincri investiga homicidio de ciudadano venezolano ocurrido en San Juan de Miraflores. (Foto: César.grados@photo.gec)
Depincri investiga homicidio de ciudadano venezolano ocurrido en San Juan de Miraflores. (Foto: César.grados@photo.gec)
Por Joel Dávila Quiñonez

Uno de los retos más prioritarios que tendrá que asumir desde el día uno el gobierno de la presidenta electa, Keiko Fujimori, es la violencia e inseguridad ciudadana y cuyo panorama durante el primer semestre de 2026 es completamente desalentador cuando vemos que el número de homicidios no solo se mantiene elevado, sino con una tendencia a la alza, superando lo registrado en años anteriores.