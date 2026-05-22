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La geografía del adiós: El mapa que revela dónde y cómo muere el Perú

“La calidad de una sociedad no solo se mide por cómo nacen sus ciudadanos, sino por la compasión”.

    Victor Román/Sci2Press
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    (Ilustración: Giovanni Tazza).
    (Ilustración: Giovanni Tazza).

    La muerte, en su esencia biológica, es el gran nivelador. Sin embargo, en el tejido social del Perú, el acto de morir está lejos de ser democrático. Para miles de ciudadanos, el lugar donde cierran los ojos por última vez no depende de una voluntad expresada en vida, ni de un acuerdo íntimo con la familia, sino de una compleja red de factores que incluyen el código postal, el nivel de instrucción y la lengua materna. Un nuevo estudio nacional, que analiza la cifra monumental de 1,093,463 fallecimientos ocurridos entre 2017 y 2024, ha levantado el velo sobre una realidad incómoda: el hogar, para muchos, no es un espacio de confort paliativo, sino el último refugio de quienes el sistema de salud no pudo o no quiso recibir.

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