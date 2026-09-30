El renacer de espacios en el Centro de Lima, recorte a servicios básicos y violencia en Pataz

En el Semáforo de este viernes 18 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la recuperación del edificio Marquina y otros espacios patrimoniales impulsa la revitalización del Centro Histórico de Lima. Segundo, la reducción de 16,3% del presupuesto para servicios básicos amenaza con profundizar las brechas de cobertura y calidad. Finalmente, la persistencia de la violencia en Pataz evidencia los límites del estado de emergencia y la necesidad de fortalecer la intervención contra el crimen organizado.
En el Semáforo de este viernes 18 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la recuperación del edificio Marquina y otros espacios patrimoniales impulsa la revitalización del Centro Histórico de Lima. Segundo, la reducción de 16,3% del presupuesto para servicios básicos amenaza con profundizar las brechas de cobertura y calidad. Finalmente, la persistencia de la violencia en Pataz evidencia los límites del estado de emergencia y la necesidad de fortalecer la intervención contra el crimen organizado.
🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO
🟢El renacer del edificio Marquina y otros espacios de Lima
La recuperación del edificio Wilson-Colmena, conocido como Marquina, y la puesta en valor de espacios patrimoniales muestran avances en la revitalización del Centro Histórico de Lima. El inmueble, diseñado por Rafael Marquina, será rehabilitado para albergar oficinas, comercio y servicios, preservando elementos de su arquitectura original. A ello se suma la apertura del hall y patio principal de la Casa de Correos y Telégrafos, recuperados por Prolima, desde el 1 de octubre.
🔴Costo asignado a servicios básicos cae 16,3%
El país avanza cada vez más lento en cerrar las brechas de servicios básicos. Aunque la cobertura de electricidad alcanza al 96,2% de hogares y el saneamiento al 71%, apenas 31,9% recibe agua con cloro residual, y en localidades como Pasco, Loreto, Ucayali, Cajamarca y Huánuco no supera el 7%. La situación podría agravarse: el proyecto de presupuesto 2027 reduce en 16,3% los recursos para programas vinculados con servicios básicos, con recortes en vivienda, salud, agua, vías y educación.
🔴La violencia persiste en Pataz, La Libertad
Pataz acumula más de dos años de estado de emergencia y 18 prórrogas, pero la violencia persiste. Entre setiembre del 2025 y agosto del 2026, la provincia registró una tasa de 315 homicidios por cada 100 mil habitantes, la más alta entre los distritos analizados a nivel nacional. Los recientes asesinatos y secuestros evidencian los límites de una estrategia centrada en medidas excepcionales. El Estado necesita ampliar la intervención territorial y fortalecer la investigación policial y financiera contra las organizaciones criminales.