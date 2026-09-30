El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

El renacer de espacios en el Centro de Lima, recorte a servicios básicos y violencia en Pataz

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este miércoles 30 de setiembre.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Desde el aire, el edificio Marquina revela su singular planta y su ubicación estratégica, en el encuentro de las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega y Nicolás de Piérola. (Foto: Difusión)
    Desde el aire, el edificio Marquina revela su singular planta y su ubicación estratégica, en el encuentro de las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega y Nicolás de Piérola. (Foto: Difusión)

    En el Semáforo de este viernes 18 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la recuperación del edificio Marquina y otros espacios patrimoniales impulsa la revitalización del Centro Histórico de Lima. Segundo, la reducción de 16,3% del presupuesto para servicios básicos amenaza con profundizar las brechas de cobertura y calidad. Finalmente, la persistencia de la violencia en Pataz evidencia los límites del estado de emergencia y la necesidad de fortalecer la intervención contra el crimen organizado.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.