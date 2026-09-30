El renacer de espacios en el Centro de Lima, recorte a servicios básicos y violencia en Pataz

En el Semáforo de este viernes 18 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la recuperación del edificio Marquina y otros espacios patrimoniales impulsa la revitalización del Centro Histórico de Lima. Segundo, la reducción de 16,3% del presupuesto para servicios básicos amenaza con profundizar las brechas de cobertura y calidad. Finalmente, la persistencia de la violencia en Pataz evidencia los límites del estado de emergencia y la necesidad de fortalecer la intervención contra el crimen organizado.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢El renacer del edificio Marquina y otros espacios de Lima

La recuperación del edificio Wilson-Colmena, conocido como Marquina, y la puesta en valor de espacios patrimoniales muestran avances en la revitalización del Centro Histórico de Lima. El inmueble, diseñado por Rafael Marquina, será rehabilitado para albergar oficinas, comercio y servicios, preservando elementos de su arquitectura original. A ello se suma la apertura del hall y patio principal de la Casa de Correos y Telégrafos, recuperados por Prolima, desde el 1 de octubre.

🔴Costo asignado a servicios básicos cae 16,3%

El país avanza cada vez más lento en cerrar las brechas de servicios básicos. Aunque la cobertura de electricidad alcanza al 96,2% de hogares y el saneamiento al 71%, apenas 31,9% recibe agua con cloro residual, y en localidades como Pasco, Loreto, Ucayali, Cajamarca y Huánuco no supera el 7%. La situación podría agravarse: el proyecto de presupuesto 2027 reduce en 16,3% los recursos para programas vinculados con servicios básicos, con recortes en vivienda, salud, agua, vías y educación.

🔴La violencia persiste en Pataz, La Libertad

Pataz acumula más de dos años de estado de emergencia y 18 prórrogas, pero la violencia persiste. Entre setiembre del 2025 y agosto del 2026, la provincia registró una tasa de 315 homicidios por cada 100 mil habitantes, la más alta entre los distritos analizados a nivel nacional. Los recientes asesinatos y secuestros evidencian los límites de una estrategia centrada en medidas excepcionales. El Estado necesita ampliar la intervención territorial y fortalecer la investigación policial y financiera contra las organizaciones criminales.