El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaura programó para este miércoles 22 de julio, a las 14:30 horas, la audiencia de prisión preventiva contra el suboficial PNP Luis Nazario Chumbes, investigado por el presunto delito de homicidio culposo en agravio de un niño de 8 años.

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Como se recuerda, el hecho se produjo durante una intervención policial, cuando la mujer, el menor y una acompañante se desplazaban a bordo de un mototaxi de regreso a su vivienda tras asistir a una feria en Huaral.

De acuerdo con el testimonio de la madre de familia, al percatarse de la presencia de un control policial en la vía pública, el chofer de la unidad intentó evadir el operativo, lo que provocó que el vehículo sufriera un despiste y volcara en las inmediaciones de una institución educativa.

En ese lugar, los agentes policiales y personal de serenazgo interceptaron al conductor para reducirlo ante su resistencia a la detención.

La mujer señaló que fue en medio de la reducción del chofer del mototaxi cuando uno de los efectivos policiales hizo uso de su arma reglamentaria, ocasionando la herida fatal en el cráneo del menor.

Tras el impacto de bala, el niño fue llevado hacia el Hospital de Huacho para recibir atención médica especializada.

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Sin embargo, según detalló la madre, los trámites y gestiones para autorizar el traslado hacia Lima tardaron cerca de siete horas. Durante ese tiempo, lamentablemente el menor perdió la vida.

Tras el hecho, a través de un comunicado, la Policía Nacional (PNP) confirmó que la causa del fallecimiento del menor responde a un traumatismo encéfalo craneano abierto ocasionado por la penetración de un proyectil de arma de fuego.

En esa línea, la institución informó que la Inspectoría General inició un procedimiento administrativo disciplinario contra el suboficial con la finalidad de determinar las responsabilidades e implicancias directas en el disparo que causó la muerte del menor.