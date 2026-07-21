Padres exigen justicia por muerte de su hijo en Huacho. (Foto: Captura Latina Noticias)
Padres exigen justicia por muerte de su hijo en Huacho. (Foto: Captura Latina Noticias)
Por Redacción EC

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaura programó para este miércoles 22 de julio, a las 14:30 horas, la audiencia de prisión preventiva contra el suboficial PNP Luis Nazario Chumbes, investigado por el presunto delito de homicidio culposo en agravio de un niño de 8 años.

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