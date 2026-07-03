Una minivan que trasladaba pasajeros de Huacho a Barranca impactó contra la parte posterior de un tráiler que transportaba urea a granel, a la altura del kilómetro 179 de la Panamericana Norte, en la zona conocida como Etacuna, sector Caleta Vidal, en el distrito de Supe. El siniestro provocó la muerte de seis personas y dejó ocho pasajeros heridos.

La parte delantera de la unidad de transporte público quedó completamente destrozada tras empotrarse en la parte trasera del vehículo de carga. Este fuerte impacto ocasionó la muerte instantánea de las víctimas mortales.

Las ambulancias trasladaron de urgencia a los ocho supervivientes hacia los hospitales de apoyo de Supe y de Barranca debido a la gravedad de sus lesiones. Foto: Facebook/Informaciones De Huacho

Tras recibir la alerta, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y efectivos de la Policía Nacional (PNP) se movilizaron de inmediato hacia el lugar del accidente para rescatar a las personas que quedaron atrapadas entre la estructura del vehículo.

Las ambulancias trasladaron de urgencia a los ocho supervivientes hacia los hospitales de apoyo de Supe y de Barranca debido a la gravedad de sus lesiones. En tanto, personal policial de carreteras acordonó la zona del accidente, y restringió temporalmente el tránsito vehicular en dicho tramo.

Al lugar, también se apersonaron agentes de la comisaría para realizar las diligencias preliminares y poder determinar los factores que originaron el choque. Los efectivos evalúan si el camión se encontraba estacionado o si el exceso de velocidad de la miniván impidió que el chofer frenará a tiempo.

Hasta el cierre de este informe, las seis víctimas mortales aún no han sido identificadas y permanecen en el lugar a la espera del Ministerio Público, encargado del levantamiento y traslado de los cuerpos hacia la morgue.