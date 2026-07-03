La parte delantera de la unidad de transporte público quedó completamente destrozada tras empotrarse en la parte trasera del vehículo de carga. Foto: FAcebook/Red Noticias Norte Chico
La parte delantera de la unidad de transporte público quedó completamente destrozada tras empotrarse en la parte trasera del vehículo de carga. Foto: FAcebook/Red Noticias Norte Chico
Por Redacción EC

Una minivan que trasladaba pasajeros de Huacho a Barranca impactó contra la parte posterior de un tráiler que transportaba urea a granel, a la altura del kilómetro 179 de la Panamericana Norte, en la zona conocida como Etacuna, sector Caleta Vidal, en el distrito de Supe. El siniestro provocó la muerte de seis personas y dejó ocho pasajeros heridos.

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