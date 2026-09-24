Un sismo de magnitud 4.4 se registró la noche del jueves 24 de septiembre a 48 kilómetros al suroeste de Huacho, en la provincia de Huaura, según ha reportado el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
Un sismo de magnitud 4.4 se registró la noche del jueves 24 de septiembre a 48 kilómetros al suroeste de Huacho, en la provincia de Huaura, según ha reportado el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
De acuerdo con la información del Centro Sísmico Nacional (Censis), el evento telúrico ocurrió exactamente a las 11:26 p. m., alcanzando una profundidad de 48 kilómetros y una intensidad de grado III en la escala de Mercalli.
REPORTE SÍSMICO— Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) September 25, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0692
Fecha y Hora Local: 24/09/2026 23:26:28
Magnitud: 4.4
Profundidad: 46km
Latitud: -11.47
Longitud: -77.85
Intensidad: III Huacho
Referencia: 48 km al SO de Huacho, Huaura - Limahttps://t.co/qm0kp8srY2
Por otro lado, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú confirmó a través de la cuenta oficial de X que “el sismo no genera peligro de tsunami en el litoral peruano”.
Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni personales en las zonas donde se percibió el temblor, entre las que figuran Huaura y varios distritos de Lima Metropolitana.
#ÚltimoSismoCercano— Hidrografía Perú (@DHN_peru) September 25, 2026
INFORMACIÓN - NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO
24-09-26 23:26:28
Magnitud: 4.4 Mw
Referencia: 48 km al SO de Huacho, Huaura - Lima
Profundidad: 46.00 km
Fuente: IGP pic.twitter.com/Vofl8ah2Ka
Finalmente, el IGP recordó a la ciudadanía que es el único organismo oficial encargado de emitir información sísmica en el Perú. En esa línea, recomendó mantener la calma y no compartir datos no verificados en redes sociales.
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.