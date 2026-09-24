El movimiento sísmico ocurrió a las 11:26 p. m. con un epicentro localizado a 48 kilómetros al suroeste de la provincia de Huaura | Foto: IGP (Captura)
El movimiento sísmico ocurrió a las 11:26 p. m. con un epicentro localizado a 48 kilómetros al suroeste de la provincia de Huaura | Foto: IGP (Captura)
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 4.4 se registró la noche del jueves 24 de septiembre a 48 kilómetros al suroeste de Huacho, en la provincia de Huaura, según ha reportado el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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