Un sismo de magnitud 4.4 se registró la noche del jueves 24 de septiembre a 48 kilómetros al suroeste de Huacho, en la provincia de Huaura, según ha reportado el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con la información del Centro Sísmico Nacional (Censis), el evento telúrico ocurrió exactamente a las 11:26 p. m., alcanzando una profundidad de 48 kilómetros y una intensidad de grado III en la escala de Mercalli.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0692

Fecha y Hora Local: 24/09/2026 23:26:28

Magnitud: 4.4

Profundidad: 46km

Latitud: -11.47

Longitud: -77.85

Intensidad: III Huacho

Referencia: 48 km al SO de Huacho, Huaura - Limahttps://t.co/qm0kp8srY2 — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) September 25, 2026

Por otro lado, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú confirmó a través de la cuenta oficial de X que “el sismo no genera peligro de tsunami en el litoral peruano”.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni personales en las zonas donde se percibió el temblor, entre las que figuran Huaura y varios distritos de Lima Metropolitana.

#ÚltimoSismoCercano

INFORMACIÓN - NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO

24-09-26 23:26:28

Magnitud: 4.4 Mw

Referencia: 48 km al SO de Huacho, Huaura - Lima

Profundidad: 46.00 km

Fuente: IGP pic.twitter.com/Vofl8ah2Ka — Hidrografía Perú (@DHN_peru) September 25, 2026

Finalmente, el IGP recordó a la ciudadanía que es el único organismo oficial encargado de emitir información sísmica en el Perú. En esa línea, recomendó mantener la calma y no compartir datos no verificados en redes sociales.