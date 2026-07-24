La Marina de Guerra del Perú informó que el sismo no generó alerta de tsunami en el litoral peruano | Foto: IGP (Captura)
La Marina de Guerra del Perú informó que el sismo no generó alerta de tsunami en el litoral peruano | Foto: IGP (Captura)
Por Redacción EC

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 4.0 registrado a 46 kilómetros al sur de Huacho, en la provincia de Huaura, en Lima, durante la noche del viernes 24 de julio de 2026.

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