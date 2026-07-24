El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 4.0 registrado a 46 kilómetros al sur de Huacho, en la provincia de Huaura, en Lima, durante la noche del viernes 24 de julio de 2026.

De acuerdo con el reporte sísmico, el evento ocurrió a las 9:48 p. m. y tuvo una profundidad de 46 kilómetros, con un epicentro ubicado al frente de las costas del Norte Chico.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0494

Fecha y Hora Local: 24/07/2026 21:48:11

Magnitud: 4.0

Profundidad: 46km

Latitud: -11.52

Longitud: -77.63

Intensidad: III Huacho

Referencia: 46 km al S de Huacho, Huaura - Limahttps://t.co/W9wIm59uDW — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) July 25, 2026

El movimiento alcanzó una intensidad máxima de III en la escala de Mercalli Modificada en Huacho, lo que indica que pudo ser percibido de manera leve. De hecho, el movimiento fue sentido en Lima Metropolitana.

Asimismo, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que el sismo no generó alerta de tsunami en el litoral peruano.

Por otro lado, el IGP recordó que los movimientos telúricos no pueden ser predichos y recomendó consultar únicamente información oficial.

#ÚltimoSismoNacional

INFORMACIÓN - NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO

24-07-26 21:48:11

Magnitud: 4.0 Mw

Referencia: 46 km al S de Huacho, Huaura - Lima

Profundidad: 46.00 km

Fuente: IGP pic.twitter.com/T0UZwocVCj — Hidrografía Perú (@DHN_peru) July 25, 2026

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