El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 4.0 registrado a 46 kilómetros al sur de Huacho, en la provincia de Huaura, en Lima, durante la noche del viernes 24 de julio de 2026.
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