Dos personas fueron asesinadas a balazos en la Plaza de Armas de Huaura la mañana del lunes 23 de marzo durante las primeras horas del día y en un ataque de sicarios que dejó también otros dos transeúntes heridos.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 7:30 a.m. cuando un grupo de personas estaba reunida en la plaza a la espera de trasladarse a Huacho. Según familiares de las víctimas, era una agrupación de personas que buscaba conformar un nuevo gremio de construcción civil.

En ese momento, las cámaras de seguridad instaladas en el lugar captan cómo llegan en una moto dos personas y una de ellas baja y ataca sorpresivamente a balazos a dos de los hombres.

Uno de los atacados trató de huir corriendo pero el sicario lo persiguió a tiros y lo ultimó en medio de la Plaza de Armas antes de huir corriendo. A unas cuadras se encontró con el otro criminal a bordo de la moto y ambos huyeron de lugar.

Los policías y serenos en el lugar no pudieron atrapar a los asesinos, y en la plaza quedaron los dos fallecidos identificados como Pompeyo Cárdenas Bautista de 70 años y Pedro Antonio Príncipe Trevejo de 44.

Adicionalmente, dos transeúntes quedaron heridos. Una mujer de 30 años en gestación sufrió un disparo en la pierna, y otro hombre de 47 años también fue alcanzado por las balas. Ambos fueron atendidos en un hospital de la zona.