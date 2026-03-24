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Dos sicarios atacaron a balazos a trabajadores de construcción civil en Plaza de Armas de Huaura. (TVPerú)
Dos sicarios atacaron a balazos a trabajadores de construcción civil en Plaza de Armas de Huaura. (TVPerú)
Por Redacción EC

Dos personas fueron asesinadas a balazos en la Plaza de Armas de Huaura la mañana del lunes 23 de marzo durante las primeras horas del día y en un ataque de sicarios que dejó también otros dos transeúntes heridos.

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