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El Comercio pudo conocer que, hasta el momento, el propietario de las barras de oro no ha denunciado el atraco, por lo que no ha podido ser identificado. Los choferes de los automóviles interceptados señalaron que fueron contactados y contratados el último sábado a través de WhatsApp por un hombre de nombre José, pero no dieron su apellido.

De acuerdo con esas versiones, ellos recogieron la mercadería la mañana del domingo en una calle del distrito de Miraflores para llevarlo hasta un almacén del Callao. El cargamento fue distribuido en tres unidades, mientras que un cuarto vehículo realizaría la labor de escolta.

Interceptan a los dos autos donde se llevaba el oro en la Costa verde de San Miguel.(Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)

Sin embargo, los ocupantes del vehículo que vigilaría el desplazamiento de los taxis no reaccionaron cuando se inició el asalto armado, por ello, los agentes PNP sospechan que los conductores fueron ‘centrados’ para ser interceptados. El tercer vehículo que trasladaba oro no fue asaltado, pero los investigadores sospechan que se quedó varado en medio del grupo que no pudo avanzar por el cierre que hicieron los delincuentes.

Otro punto que analizan los investigadores policiales es que los hampones sabían la ruta que tomarían los vehículos, lo que les permitió elegir el punto en que se cometería el atraco, pues la subida Escardó es de un solo sentido, por lo que pudieron detener el tránsito vehicular sin problemas.

Se trataría de una banda criminal bien organizada

Las indagaciones de la División de Investigación de Robos de la Dirincri han establecido que en el asalto se utilizaron cuatro vehículos y una moto, por lo que sospechan que han participado más de 10 delincuentes. Sus rostros no han quedado visibles debido a que estaban encapuchados.

Fuentes de la PNP indicaron que los cuatro motociclistas que se ven saliendo detrás de la caravana de vehículos fueron los que detuvieron el tránsito vehicular en plena rampa de la subida Escardó, lo que permitió a los delincuentes perpetrar el atraco con facilidad.

Fuentes de la Municipalidad de San Miguel indicaron a este Diario que, de acuerdo con las imágenes de seguridad, que los malhechores huyeron por la subida Escardó, la avenida La Marina y se dirigieron hacia el Callao.

También ha llamado la atención de las autoridades que los delincuentes hayan portado armas de largo alcance, que son de exclusivo uso militar, y que el propietario no haya tomado las debidas medidas de seguridad ni un protocolo para el traslado de una millonaria mercadería.

Delincuentes a bordo de camionetas asaltaron con armas a un auto en la Costa Verde. (Foto: Captura / Latina)

Hasta el momento se conoce que el cargamento robado sería de 8 kilos de oro y que estaría valorizado en más de un millón de dólares. La Policía sospecha que el dueño se dedicaría a acopiar oro producto de la minería ilegal y que lo exportaría a otros países bajo la fachada de una empresa formal.

Los policías vienen analizando las cámaras de seguridad de locales cercanos al lugar del atraco para determinar la placa de los vehículos que huyeron de la escena, pero sospechan que serían unidades robadas o con placas adulteradas.

El caso ha considerado prioritario por la Policía, por ello la División de Investigación de Robos ha tomado el manejo de la indagación. Las unidades asaltadas fueron llevadas en un primer momento a la comisaría de San Miguel, pero luego fueron trasladadas a la sede de la Dirincri para ser sometidas a pericias más exhaustivas.