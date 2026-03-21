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Los postulantes presidenciales Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú), Álex Gonzales (Partido Demócrata Verde), Vladimir Cerrón (Perú Libre), Carlos Espá (Sí Creo), Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras), Fernando Olivera (Frente de la Esperanza), Rosario Fernández Bazán (Un Camino Diferente), Paul Jaimes Blanco (Progresemos) y Napoleón Becerra García (Partido de los Trabajadores y Emprendedores) han señalado su intención de desactivar la ATU.

Cabe recordar que Lima es la séptima ciudad del mundo con más congestión vehicular del mundo, según el ranking de Tom Tom, una empresa holandesa que provee de GPS a millones de celulares en el planeta, y que logrado rastrear el caos vehicular de más de 500 ciudades.

No es la primera vez que el sector político tiene intención de eliminar la ATU, ya que la congresista Patricia Chirinos presentó un proyecto de ley, en junio del 2025, para ese fin. Por su parte, el legislador Luis Cordero Jon Tay planteó, en mayo del 2025, una iniciativa para anular la capacidad sancionadora de la entidad adscrita al MTC.

Incluso, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, señaló, en una entrevista dada en diciembre pasado, que las competencias en temas de transporte urbano deben regresar al ámbito de la Municipalidad de Lima. “Considero, con el respeto hacia ATU, que Lima debería recuperar ese espacio de transporte urbano y no solamente que esto caiga en manos de ATU. De un lado tienes al MTC, que también tiene que ver en la materia, y por otro lado está la MML. En la medida que tengamos tantas instituciones vinculadas a determinados servicios, las cosas no se hacen con la eficiencia que uno quisiera”, refirió.

Si se elimina la ATU, volvería “el caos” a las vías, advirtió dirigente de transportistas

En caso se elimine la ATU, las competencias en materia de transporte urbano volverían a las municipalidades de Lima y Callao, lo cual originaría “un caos” en las vías, ya que ambas comunas no lograron ponerse de acuerdo en el pasado cuando tenían esas facultades, advirtió Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, a El Comercio.

“La ATU ha concentrado dos competencias que antes estaban totalmente divorciadas, como era la competencia que tenía tanto Lima y Callao en el tema de transporte urbano. Nunca coincidieron, cada comuna dio sus propias normas y el ‘comisionismo’ agresivo se empoderó y la ilegalidad reinó, y eso hasta ahora lo estamos pagando, ya que la ilegalidad no viene de ahora”, afirmó.

Incluso, el dirigente recordó que, durante las pugnas que había entre los municipios de Lima y Callao por el tema del transporte urbano, apareció la Municipalidad de Huarochirí, la cual entregaba autorizaciones a combis para que circulen por distintas zonas de Lima. Un fallo del Tribunal Constitucional le puso fin a esa situación.

Fiscalizadores de la ATU son los que realizan operativos en la vías para erradicar el transporte informal. (Imagen referencial/Archivo)

“En el tema tuvo que intervenir el Tribunal Constitucional porque Huarochirí y el Callao sacaban normas desde su jurisdicción hacia jurisdicciones y destinos de otras municipalidades, lo que originaba caos. Se daban permisos a combis”, refirió el dirigente.

Por ello, Ojeda calificó las propuestas de eliminar la ATU como “posiciones facilistas” que tratan de ganarse el voto de los transportistas ilegales e informales, como los taxis colectivos y los taxistas informales. “Si se aprueban las iniciativas, se verían beneficiados las mafias del transporte”, afirmó.

Remarcó que la entidad debe ser fortalecida y acelerar los procesos para cumplir la formalización del transporte. “La ATU nació debilitada debido a la pandemia, sin embargo, ha logrado la renovación de los permisos que el transporte tradicional no tenía. Ha tratado de que los Corredores Complementarios y el Metropolitano aún subsistan. A la ATU hay que fortalecerla para que una entidad independiente maneje el transporte público de la ciudad”, aseveró.

Los municipios no tienen recursos para regular el transporte urbano, indicó dirigente

Ángel Mendoza, gerente general de la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano (ACTU), que opera los Corredores Complementarios, afirmó que las municipalidades de Lima y Callao no cuentan con el presupuesto necesario para regular el tema del transporte urbano.

“Si la ATU no se da abasto para combatir la informalidad en el transporte, peor sería con las municipalidades, ya que tienen un presupuesto limitado”, explicó a El Comercio.

Recordó que, antes del funcionamiento de la ATU, existían empresas de transporte que no respetaban la vida de sus pasajeros, como en el caso de la compañía Orión, la cual había sido autorizada por el municipio del Callao.

“Hemos comprobado a lo largo de décadas que, cuando el transporte urbano está a cargo de las municipalidades de Lima y Callao, existe contienda entre ambas por las competencias. Callao otorgó rutas a diestra y siniestra por encima de la cuota que le correspondería de acuerdo con el número de población que tiene”, refirió.

La empresa de transportes y servicios Orión fue autorizada por la Municipalidad del Callao. (Foto: elcomercio.pe)

“El Callao no ha tenido mayor control ni fiscalización sobre las empresas que autorizaba, de tal manera que el caos que se generaba en la ciudad de Lima era por parte de las empresas del Callao. Más que desorden, eran temas que afectaban el cuerpo la salud de las personas”, agregó.

Además, planteó el fortalecimiento de la ATU, pues consideró que debe tener un consejo directivo que dure 5 años y que su presidente ejecutivo permanezca en el cargo y no dependa del ministro de Transportes y Comunicaciones o del gobierno de turno.

“Hemos tenido cinco presidentes de la ATU en los últimos 5 años, eso debilita todo”, remarcó.

Se retrocedería 20 años si los municipios manejan el transporte urbano, afirmó especialista

Un exfuncionario de la ATU contó a El Comercio que una de las consecuencias de eliminar dicha entidad y que las competencias de transporte vuelvan a las municipalidades sería que “se afectaría la intermodalidad”, que consiste en el uso de dos sistemas de transporte, ya que no habría una entidad que regule el tema.

“Si el tema del transporte urbano vuelve a las municipalidades, ¿Cómo quedará el tema del Metro, la tarjeta única interoperable?. Se tendría un desgobierno en el tema del transporte urbano”, afirmó.

En ese contexto, consideró que, de concretarse la propuesta de algunos candidatos presidenciales, se retrocedería 20 años, ya que habría, según dijo, “un desgobierno de licencias para transporte urbano y una total impunidad para las multas”.

El transporte informal se vería beneficiado en caso se elimine la ATU. (Imagen referencial)

“La crisis del transporte es algo heredado de inicios de los 90, donde se empezó a dar títulos habilitantes sin el mayor control de rutas, por lo que cuando las municipalidades trataron de controlar el tema ya no pudieron, ya que había un gran tema político”, argumentó.

Recordó que una muestra de las debilidades de las municipios para manejar el transporte urbano fue que la Municipalidad de Lima tenía que emitir un Plan Regulador de Rutas en el 2014, pero nunca lo hizo por presiones políticas y por amenazas de huelga de los transportistas.

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“No se sabe si la Municipalidad de Lima va a estar en la capacidad para tomar de manera rápida ese control (del transporte urbano)”, anotó.

La fuente contó que detrás de estas iniciativas están los transportistas que mantienen deudas por multas impuestas, ya que buscan continuar operando con total impunidad.