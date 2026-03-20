Las Elecciones Generales 2026 entran en su recta final con el ciclo de debates organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que comienza este lunes 23 de marzo. En esta etapa, los candidatos presidenciales expondrán y confrontarán sus principales propuestas ante la ciudadanía, que elegirá a su nuevo gobernante el domingo 12 de abril.

El evento electoral está programado en dos jornadas y seis fechas. La primera se desarrollará el 23, 24 y 25 de marzo; la segunda, el 30 y 31 de marzo y el 1 de abril. Todos los debates se llevarán a cabo en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, desde las 8:00 p.m. hasta las 10:30 p.m., dado a que cada jornada tendrá una duración aproximada de dos horas y media.

Al inicio de la carrera electoral se contaba con 36 postulantes presidenciales, pero el número se redujo a 35 tras el fallecimiento del candidato Napoleón Becerra quien postulaba a la Presidencia por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE).

No obstante, la decisión recaerá en el pleno del JNE que primero esperará un pronunciamiento —en primera instancia— de parte del Jurado Electoral Especial sobre el futuro de la plancha presidencial.

—Detalles del debate—

En cada jornada electoral participarán al menos 12 candidatos, organizados en cuatro grupos de tres integrantes.

Para ellos se han elegido un total de 80 preguntas que serán sorteadas en cada día frente al notario público que se encuentre en el evento. El mecanismo de responder será el siguiente: El candidato recogerá una bolilla numérica, se reproducirá un vídeo con la interrogante de un ciudadano, al que luego de escuchar, el candidato deberá responder.

Los periodistas que moderarán son Claudia Chiroque y Fernando Carvallo, en la primera jornada; y Tatiana Alemán y Pedro Tenorio, en la segunda.

La transmisión oficial del debate será por la plataforma oficial del JNE y podrá ser vista por El Comercio.

Es importante indicar que en la primera jornada se expondrá sobre Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad e Integridad pública y lucha contra la corrupción.

Mientras tanto, en la segunda discutirán sobre Empleo, desarrollo y emprendimiento; y Educación, innovación y tecnología.

—¿Quiénes debatirán en la primera jornada?—

Para la primera jornada del 23 de marzo se presentarán a debatir 11 candidatos presidenciales, entre ellos José Williams (Avanza País), José Luna (Podemos Perú), Yohny Lescano (Cooperación Popular), César Acuña (APP), Alfonso López-Chau (Ahora Nación).

También estarán presentes Marisol Pérez Tello (Primero la gente), Alex Gonzalez (Demócrata Verde), Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Wolfgang Grozo (Integridad Democrática), Carlos Álvarez (País para todos), Fernando Olivera (Frente de la esperanza 2021). En esta lista se encontraba Napoleón Becerra (Partido de los Trabajadores y Emprendedores)

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones.

Para la segunda fecha —el 24 de marzo— se deberán presentar George Forsyth (Somos Perú), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), Carlos Jaico (Perú Moderno), Carlos Espá (Partido SíCreo), Vladimir Cerrón (Perú Libre) y Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú). Asimismo, Francisco Diez-Canseco (Perú Acción), Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras), Walter Chirinos (PRIN), Armando Masse (Partido Democrático Federal), Fiorela Molinelli (Fuerza y Libertad) y Álvaro Paz de La Barra (Fe en el Perú).

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones.

El miércoles 25 de marzo debatirán Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano), Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), Mario Vizcarra (Perú Primero), Antonio Ortiz (Salvemos al Perú) y Rafael Belaunde (Libertad Popular). También estarán Paúl Jaimes (Progresemos), Mesías Guevara (Partido Morado), Roberto Chiabra (Unidad Nacional), Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos), Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú) y Rosario Fernández (Un cambio Diferente).

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones.

—¿Qué protagonistas tendrá la segunda jornada?—

Para el lunes 30 de marzo debatirán Carlos Jaico (Perú Moderno), George Forsyth (Somos Perú), Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú), Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad), Alex Gonzalez (Demócrata Verde), Carlos Espá (Sí Creo), Yonhy Lescano (Cooperación Popular), Walter Chirinos (PRIN), Ronald Atencio (Venceremos), Fernando Olivera (Frente de la esperanza 2021), Carlos Álvarez (País para todos) y Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano)

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones.

El martes 31 de marzo estarán Herbet Caller (Partido Patriótico del Perú), Mesías Guevara (Partido Morado), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), Paul Jaimes (Progresemos), Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Rafael López Aliaga (Renovación Popular). También, Marisol Pérez Tello (Primero la gente), Mario Vizcarra (Primero la gente), Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido), Vladimir Cerrón (Perú Libre), Francisco Diez Canseco (Partido Perú Acción), Roberto Chiabra (Unidad Nacional).

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones.

Finalmente, el 1 de abril se encontrarán Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras), Rafael Belaunde (Libertad Popular), José Luna (Podemos Perú), César Acuña (Alianza para el Progreso), Wolfgang Groso (Integridad Democrática) y Rosario Fernández (Un Camino Diferente). De igual forma, Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), Armando Massé (Partido Democrático Federal), Alfonso López-Chau (Ahora Nación), Antonio Ortiz (Salvemos al Perú), Napoleón Becerra (Partido de los Trabajadores y Emprendedores), José Williams (Avanza País).

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones.

—¿Qué criterios tendrá debate?—

Cada jornada electoral contará con cuatro bloques. En el primero, los candidatos tendrán la oportunidad de exponer sus propuestas durante 1 minuto y 2 minutos y medio para realizar comentarios y formular preguntas.

En el segundo, los postulantes tendrán 1 minuto y medio para responder preguntas de ciudadanos de distintas regiones.

En el tercer bloque, contarán con un minuto para exponer sobre el segundo tema y 2 minutos y medio para realizar comentarios y responder preguntas.

Y en el cuarto bloque, dispondrán de un minuto para emitir su mensaje final al país.

—Debate del 23 de marzo del 2026—

Según el sorteo del Jurado Nacional de Elecciones.

Según el sorteo del Jurado Nacional de Elecciones.

Según el sorteo del Jurado Nacional de Elecciones.

Según el sorteo del Jurado Nacional de Elecciones.

—Debate del 24 de marzo del 2026—

Según el sorteo del Jurado Nacional de Elecciones.

Según el sorteo del Jurado Nacional de Elecciones.

Según el sorteo del Jurado Nacional de Elecciones.

Según el sorteo del Jurado Nacional de Elecciones.

—Debate del 25 de marzo del 2026—

Según el sorteo del Jurado Nacional de Elecciones.

Según el sorteo del Jurado Nacional de Elecciones.

Según el sorteo del Jurado Nacional de Elecciones.

Según el sorteo del Jurado Nacional de Elecciones.

—Debate del 30 de marzo del 2026—

Según el sorteo del Jurado Nacional de Elecciones.

Según el sorteo del Jurado Nacional de Elecciones.

Según el sorteo del Jurado Nacional de Elecciones.

Según el sorteo del Jurado Nacional de Elecciones.

—Debate del 31 de marzo del 2026—

Según el sorteo del Jurado Nacional de Elecciones.

Según el sorteo del Jurado Nacional de Elecciones.

Según el sorteo del Jurado Nacional de Elecciones.

Según el sorteo del Jurado Nacional de Elecciones.

—Debate del 1 de abril del 2026—

Según el sorteo del Jurado Nacional de Elecciones.

Según el sorteo del Jurado Nacional de Elecciones.

Según el sorteo del Jurado Nacional de Elecciones.

Según el sorteo del Jurado Nacional de Elecciones.

—¿Qué pasará con el puesto del fallecido Napoleón Becerra?—

Según Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el Jurado Electoral Especial deberá decidir el futuro de la plancha presidencial de Napoléon Becerra, quien falleció en un accidente vehicular cuando se dirigía a Ayacucho para sus actividades de campaña.

“Esa es una decisión del JEE. Eso será definido. (¿Incluso la participación en el debate?) Correcto. Porque si decide (el JEE) mantener la plancha ahí probablemente alguno de los vicepresidentes puede hacer las veces de presidente", manifestó a Canal N.

Aseguró que el pleno que preside también evaluará en su momento alguna eventual decisión que adopte el JEE.

“En cuanto a la formalidad misma del destino de la plancha esto está en definición en primera instancia y podría ser materia de apelación por eso no quiero adelantar opinión en concreto. El pleno del JNE tomará la decisión final de ser el caso”, agregó.

Por lo pronto, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 dejó sin efecto la candidatura al Senado de Napoleón Becerra. La medida fue oficializada a través de la Resolución N.º 00929-2026-JEE-LIC2/JNE, emitida el 19 de marzo.

Para el experto en temas electorales Roy Mendoza los debates presidenciales son importantes para que la ciudadanía decida sobre qué político pondrá el futuro del país.

“Son espacios que tienen los candidatos para exponer sus planes poniendo énfasis en los puntos claves y que pueda atraer al electorado ya que se cuenta con la atención a nacional”, indicó a El Comercio.

Sin embargo, consideró que el formato que se ha diseñado teniendo en cuenta la cantidad de participantes no creo que sea el más beneficioso; la ciudadanía terminará agotada con tantos candidatos y un poco confundida con tantas propuestas que escucharán