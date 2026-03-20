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Resumen

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Las Elecciones Generales 2026 entran en su recta final con el ciclo de debates organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que comienza este lunes 23 de marzo. En esta etapa, los candidatos presidenciales expondrán y confrontarán sus principales propuestas ante la ciudadanía, que elegirá a su nuevo gobernante el domingo 12 de abril.

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