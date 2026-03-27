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El debate y el complejo del sombrero

“Sánchez en su oportunismo político no cuenta toda la verdad”.

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    " Lo que tampoco dice Sánchez es que cuando se votó la moción de vacancia de Pedro Castillo, se abstuvo. Es decir, ni siquiera se atrevió a votar en contra". Ilustración: Composición GEC
    " Lo que tampoco dice Sánchez es que cuando se votó la moción de vacancia de Pedro Castillo, se abstuvo. Es decir, ni siquiera se atrevió a votar en contra". Ilustración: Composición GEC

    La primera tanda de debates presidenciales culminó el último miércoles. La jornada que debió servir para exponer ideas y propuestas se convirtió en un espacio donde parecía que la competencia se centró en quién decía la frase más rebuscada o quién propinaba el golpe más certero a su opositor.

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