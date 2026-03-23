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Horóscopo de HOY, lunes 23 de marzo del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: aunque alguna cobranza se atrase no habrá consecuencias para un proyecto nuevo. Amor: su pareja se mostrará vulnerable y eso hará que se esmere en escuchar.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: un nuevo emprendimiento será exitoso a causa de su importante creatividad. Amor: una conversación íntima servirá para atar cabos sueltos y despejar las dudas.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: una rendición de cuentas será aprobada con éxito y favorece un nuevo proyecto. Amor: de una exigencia casual pasará a dolor de cabeza si responde a todo que sí.
CANCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: mostrará solidez en la resolución de problemas y en las relaciones públicas. Amor: le criticarán por desatender a su pareja pero será algo íntimo que al hablarlo, pasará.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: insistirá con un negocio o proyecto que sus colegas caracterizan como obsoleto. Amor: si quiere traspasar ciertos límites hará bien en prepararse y actuar con sutilezas.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: con una orientación precisa, las cosas fluirán y atraerá beneficios. Amor: un desacuerdo podría dañar alguna afinidad en la pareja, pero eso no ocurrirá.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: cuentas que no cierran le obligarán a elaborar un plan de contingencia. Amor: esperará en vano actitudes y gestos que no llegarán, pero tomará la iniciativa.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: estará cuidadoso y conservador y dejará de lado propuestas audaces. Amor: ya no insistirá con los encuentros ocasionales y preferirá una relación estable.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: hallará excelencia en un proyecto archivado y recibirá ayuda. Amor: su encanto estará irresistible e impactará en una bella persona que querrá acercarse.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: con mano firme en el rumbo del negocio, logrará un éxito tras otro. Amor: aunque le cueste, abrirá el corazón y todas las dudas y la confusión se despejarán.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: aplicará una inspiración inteligente con negocios que parecen imposibles. Amor: se concentra demasiado en los conflictos y la persona que desea pasará de largo.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: cambiará rutinas odiadas por el entorno y el nuevo rumbo será muy elogiado. Amor: si deja de lado actitudes negativas, recuperará momentos de ternura en la pareja.
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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: DIVERTIDA. SE TOMA LA VIDA COMO UN JUEGO PERO ELUDE LAS RESPONSABILIDADES.
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