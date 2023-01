Quien recuerde a Carlos Galiano en la década de los 2000 lo imagina junto a Giovani Ciccia y Sergio Galiani cantándole al poliamor, el travestismo, la disfunción eréctil y hasta a los impuestos en la reconocida banda peruana Chabelos.

Y aunque el músico y reconocido hombre de teatro lleve años separado del proyecto, el espíritu lúdico se quedó impregnado en él y en su forma de explorar la música. Es así como acaba de presentar “Cosmos”, su primer disco en solitario que propone un viaje intergaláctico a sus oyentes.

“Chabelos fue una etapa muy importante de mi vida, tengo muy bonitos recuerdos de eso, pero en esa banda estaba al servicio de los contenidos de los fundadores. Lo disfruté muchísimo, aunque yo soy una persona de contenidos más densos y diversos que el de aquella banda”, comentó el artista en entrevista con El Comercio.

Es así como la producción musical de su nuevo disco resulta en un homenaje al rock nacional de los años 80, en tanto que las letras resultan en creaciones íntimas traducidas en metáforas astrales, evocaciones a la naturaleza y la energía espiritual.

“Este es un testimonio de un viaje personal. Para mí ha significado una indagación muy fuerte hacia el espacio interior y haciendo eso descubrí mis conexiones con aquello que está en el espacio exterior y con la naturaleza de la que soy parte. Siento que la música es un gran vehículo para conectarnos con nuestro espíritu y así me ocurrió a mí”, agregó.

Esta alegoría es más sencilla de entender cuando escuchamos temas tan emocionalmente contradictorios como “Lima Neblina” y “Polvo Incandescente”, siendo el primero un representante del rock más agresivo y el segundo, una suave melodía inspirada en el vals limeño.

Dentro de sus influencias más importantes para abarcar estas temáticas se encuentra Gustavo Cerati, de quien extrajo su manera de valorar la música y las letras. “Él siempre unía la sensualidad, la sensibilidad y la sensorialidad y es algo que comparto muy fuertemente”.

La música como nave espacial, que se aventura en el cosmos de sus sentimientos, resulta en una invitación general hacia el encuentro con la armonía universal. “El disco nos dice que podemos sortear algunas sombras, pero siempre teniendo la luz como horizonte. Este nos transporta al mundo interior de las personas y nos vincula con el espacio exterior que a veces nos resulta tan ajeno, pero que es tan natural como cualquier otro elemento” explicó el también actor de 36 años.

Fusión de artes

Además de la música, Galiano también se desempeña como director de teatro. Sin embargo, durante los años de la creación del actual disco, decidió darle mayor protagonismo a la música para encontrar su camino sonoro y vocal .

Ahora que logró pisar tierra firme, está seguro de que podrá hacer convivir a ambas disciplinas a las que se dediquen para que puedan nutrirse una de la otra. “También creo que el próximo material que voy a lanzar no va a demorar tanto tiempo porque lo vengo cocinando paralelamente mientras estaba soltando estas canciones”.

En esta nueva incursión, adelanta que se ha empezado a alejar del rock para experimentar con la música electrónica, sonidos urbanos y cantos “menos estructurados y rígidos”. Está consciente sus propuestas alternativas e independientes no están dirigida a un público masivo, pero es justamente gracias a ello puede tener la libertar de no estar supeditado a cosas que funcionan comercialmente.

“No tengo una ambición en ser una estrella y tener una masa de gente atrás de mí. Soy feliz haciendo lo que hago y soy consciente que las exigencias del sistema capitalista pueden deformar un trabajo como este. Si bien me gustaría que mi comunidad siga creciendo, no estoy determinado a tener el éxito que otras bandas tuvieron”, aclaró.

Por estas razones, Galiano no tiene una serie de presentaciones para su promoción, pero sí confirmó un show especial del álbum junto su banda en La Noche de Barranco. “Será un concierto especial porque además pondré fin a un ciclo y no sé si habrá más conciertos con este formato, así que tendré la oportunidad de compartir con todas las personas que quieran darse una vuelta por ahí”. La cita será el próximo 2 de febrero y las entradas se pueden conseguir escribiéndole a su cuenta de Instagram: @galiano___.