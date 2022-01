Conforme a los criterios de Saber más

A pocos días de dar su primer concierto extenso desde que la pandemia empezó, Giovanni Ciccia y Sergio Galliani, fundadores de los Chabelos, conversaron con El Comercio sobre la historia detrás de uno de sus más grandes éxitos y de los nuevos integrantes de la banda. Además del sensible fallecimiento de su compañero Kenneth Quiroz.

“Hubo una época, entre 2003 y 2007, donde estuvimos realmente activos”, recuerda Giovanni Ciccia, voz y guitarra de los Chabelos. “Fue la época de más creatividad del grupo, éramos demasiado idiotas. Yo miro atrás y no veo cómo fuimos capaces de escribir tanta estupidez” , añade entre risas. Efectivamente, durante esos años los Chabelos lanzaron tres discos de estudio: “KKQLOPDOPIS” (2003) “La venganza del maní asesino” (2004) y “Seko!” (2006), álbumes entre los que se encuentran varias de sus canciones más famosas como “Luisa” e “Internet”.

Los chabelos tienen tres nuevos integrantes: Lufo Armestar, Jhoan Carmona y Lucía Córdova. (Foto: Carlos Molina)

Giovanni cree que toda esta creatividad y ganas de hacer música se debió a la “efervescencia de la segunda juventud”, esa que llega a los treinta y pico años; y que admite “haber perdido con el paso del tiempo”. Sin embargo, esos momentos de inspiración no pasan en vano y la canción más escuchada de los Chabelos en YouTube la compusieron en aquella época: “El quinto teletubie”.









Este tema, que hace referencia a la célebre serie infantil de finales de los noventa, “Teletubbies”, nació como “un chiste tonto”. “Yo estaba con mi guitarra y grabé el estribillo con la computadora. Fue una idea que se me ocurrió de la nada”, cuenta Giovanni mientras hace memoria.

“La canción tenía otra letra, pero era muy parecida. Recuerdo que la puse al doble de velocidad para que quede como si cantara Tiky-Winky. Yo mandé eso a los chicos como para hacer chongo, no con la idea de que se convierta en una canción. El día del ensayo llegó Hugo Vecco (exintegrante del grupo) y empezó a tocarla como rock y todos nos quedamos pensando: ‘¿qué es eso?’. Pero comenzamos a tocarla, Sergio se sumó en la batería y así un chiste terminó siendo transformado en canción ”, cuenta Ciccia.

Giovanni Ciccia, vocalista de los Chabelos y reconocido actor peruano. (Foto: Carlos Molina)

Con el tiempo la canción se ha convertido en un “himno, a tal punto que en los conciertos inflamos un Teletubbie gigante y nosotros decimos que encabeza la galería de personajes, héroes, de los Chabelos. Junto a él están el maní asesino, Luisa y otros”, apunta Sergio Galliani.

La idea de esta canción es transmitir lo extraordinario que podría resultar ser un Teletubbie, porque estos personajes transmiten las ganas de ir “saltando, fluyendo, sin que importen realmente las imposiciones sociales”, indica Giovanni. “Es una especie de canto de libertad”, complementa Sergio.

Nuevos integrantes y un adiós

De los miembros fundadores, solo quedan en la banda Sergio y Giovanni. Hace poco incluyeron a tres nuevos integrantes que “están entrando en la onda de la banda y aportando con sus nuevos sonidos”, indica Galliani. Este novel trío está conformado por Lufo Armestar, Jhoan Carmona y Lucía Córdova, quien se ha convertido en la primera mujer en ser parte de la agrupación.

“El trabajo con ellos está siendo fantástico. Contar con una mujer por primera vez en la banda es genial porque Lucía es una persona de mente abierta, sin prejuicios y no tiene corrección política, que es lo más importante para ser parte de los Chabelos. Además, siento que todos decimos las cosas con honestidad, sin filtro, y ella está en esa línea, es maravilloso que esté en el grupo”, señala Giovanni.

Lucía Córdova es la primera mujer en sumarse a las filas de la irreverente banda nacional. (Foto: Carlos Molina)

A pesar de que estos nuevos sonidos se estén asomando hacia lo que será una nueva faceta de la agrupación, la pérdida de Kenneth Camacho, en abril del año pasado, ha sido un fuerte golpe para ellos. Sergio Galliani recuerda que la noticia del fallecimiento de Kenneth los “agarró en frío. Él fue una de esas personas que siempre vas a seguir mencionando, que no quedará solo como un recuerdo o una amistad. Siempre lo vas a recordar porque fue de esos músicos que trabajaba con todo el mundo por su don de servicio. Era un capo, recontra solicitado. Ese tipo de persona que recuerdas tanto es porque pasaron por tu vida por alguna razón”.

A raíz de la muerte de Kenneth, Los Chabelos lanzaron el tema “Más triste que la mierda”, a modo de despedida para su buen amigo y compañero. Esta canción muestra que Chabelos es más que solo risas y humor, aunque algunos puedan pensar lo contrario. “El humor también tiene mucha crítica y mucha rabia. Tiene que ver con hígado, con la bilis. Tenemos canciones como “Pare de sufrir” o “A ver María”, que no son para reírse”, precisa Ciccia.

“Nadie puede imaginarse lo duro que ha sido perder a Kenneth, es algo que no se puede explicar y que merecía una válvula de escape. Hacer “Más triste que la mierda” fue un acto desesperado por su partida. Es una canción sin respuesta, sin consuelo, llena de ira. Tenía muchas cosas en la cabeza, perder a un hermano así, de un día para otro, es algo que no tiene explicación”, lamenta el protagonista de “Django: la otra cara”.

20 años de irreverencia

Este sábado 29 de enero Los Chabelos volverán a presentar un setlist largo, de más de una hora y media, en la explanada del C.C Festiva (Av. Alfonso Ugarte 1439, Cercado de Lima). Con esta presentación empiezan las celebraciones de sus 20 años como banda y estarán acompañados de Los Carpinteros (un grupo tan irreverente como ellos), Desbande y Miaw!





Mantener un equipo junto durante casi dos décadas no es tarea fácil. Si bien Sergio ni Giovanni se han puesto a pensar si detrás de esta unión tan duradera hay un secreto, ambos coinciden en que Los Chabelos es su espacio de relajo, de buena onda y una manera de desestresarse. “Somos amigos desde mucho antes que empezáramos a tocar. Hay una dinámica entre nosotros que es irrepetible y no sé si la tenga con otra persona. Nunca hay broncas y si algo no nos gusta, simplemente no va, nadie se pica”, explica Giovanni Ciccia.

“En varios momentos hemos estado haciendo teatro juntos y tocando. Paraba más con Giovanni que con mi mujer (risas). Todo fluye muy bien, salíamos de ensayar teatro y de ahí tocábamos juntos. Siempre ha habido una onda de diversión y relajo, nada de estrés”, asegura el recordado Miguel Ignacio De Las Casas de “Al fondo hay sitio”.

Sergio Galliani, baterista de Los Chabelos y célebre actor nacional, recordado por su papel de Miguel Ignacio De Las Casas en "Al fondo hay sitio". (Foto: Carlos Molina)

En abril del año pasado, Los Chabelos grabaron el EP “Corona-Testa”, una producción inspirada en el Covid-19 y el confinamiento, que está repleta de esa picardía y humor que los caracteriza. Para este 2022, Sergio y Giovanni ya se encuentran trabajando en más canciones junto a los nuevos integrantes del grupo y aseguran que tienen bastante material guardado para lanzar próximamente.





