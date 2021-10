Jaze va a mil revoluciones por hora y no solo cuando está sobre el escenario improvisando en batallas de freestyle. Aunque fue en ese mundo que ganó fama a nivel nacional e internacional, el artista de 21 años tiene claro que lo que más disfruta en la vida es componer y hacer música. Hace cuatro años no se imaginaba llegar al lugar donde está ahora, siendo solista y publicando un disco propio.

Antes de sumergirse de lleno en el mundo del freestyle y convertirse en el campeón de la Red Bull Nacional Perú 2018 y de la FMS Perú 2020/2021, las dos competiciones más importantes de freestyle en el país, Jaze soñaba con hacer música para cine o comerciales. Otra de sus aspiraciones era ser baterista de una banda de rock, pero realmente nunca pensó que podría publicar un álbum como solista y lograr ser escuchado en países como Argentina y México, donde tiene un gran número de seguidores.

Si uno escucha la música de Juan Carlos y luego sus improvisaciones, podría pensar que está oyendo a dos artistas distintos. “La gente está tan acostumbrada a escucharme de una manera (en el freestyle) que el contraste tan marcado con mi música los termina confundiendo, se les hace raro”, admite.

Jaze reconoce que su música es diferente a la de sus colegas, con los que comparte escenario en las batallas de freestyle, porque su escuela musical es otra, no tiene una relación estrecha con el hip hop. Juan Carlos creció escuchando rock por la influencia de sus padres y es por eso que su banda favorita son The Beatles. A nivel latino escuchó mucho a Charly García, a Cerati y bandas nacionales como Río, que poco a poco fueron formando su estilo musical. Aunque, como Jaze es una de esas personas que no se queda quieta, cada vez explora más y confiesa que en su ‘playlist’ actual puede pasar de una canción de Soda Stereo a una de Agua Bella, luego a una de Víctor Jara y finalmente a Daniela Darcourt; todo a unos pocos clicks de distancia.

“Personalidad 7″: su álbum y forma de ser

Precisamente, esa exploración y curiosidad son identificadas en la personalidad siete del eneagrama, que es descrita como aquella que destaca por la espontaneidad, positividad e hiperactividad de las personas. Por el carácter íntimo y personal de este primer disco, Jaze decidió llamarlo así, “Personalidad 7″, porque es un concepto que engloba casi a la perfección la forma de ser del artista.

Con este primer álbum Jaze quería “hacer un poco de todo, no enfocarme solo en una cosa, en un mismo género”, explica. Ese es el motivo por el cual cada una de las nueve canciones parece ser parte de un disco diferente, ya que cada una explora ritmos y estilos diversos. A pesar de lo heterogéneo del álbum, este cobra un sentido de unidad cuando uno escucha las letras atentamente y cae en cuenta de que Jaze ha decidido hacer un ejercicio de ‘striptease’, de contar mucho sobre sí mismo y sobre cómo ve y entiende la vida en cada canción.

Este carácter íntimo del disco no es casualidad. Él mismo grabó las maquetas de las armonías y melodías de ocho canciones del álbum. “En mi casa grabo todo, pero es la versión inicial. Para el disco he trabajado con músicos excelentes, que tocan mejor que yo y le digo a cada uno que le dé su propio toque, porque las versiones finales prefiero que las interpreten gente con un mayor nivel y experiencia”, cuenta Jaze.

A pesar de esto, en temas como “Avión amarillo”, que es su tema preferido del disco, Jaze ha dejado pasar algunas imperfecciones para mantener la esencia. “Para ese tema grabé la guitarra y había algunos errores que al principio me molestaban, pero decidí dejarlo así porque es un tema que significa mucho para mí y quiero que se sienta real”, revela el artista.

Con este proyecto, que Jaze reconoce como el más grande y ambicioso que ha hecho hasta el momento, espera poder hacer una gira durante el verano del 2022. “El trabajo en el disco fue agotador, pero hermoso. Yo soy muy perfeccionista y al momento de producir los temas el trabajo es arduo, pero estoy contento con el producto final. Ahora, sueño con poder llevar el disco por el Perú y ofrecer un concierto variado, que la gente vaya a ver a Jaze y pueda escuchar de todo: rock, indie, reggae, freestyle, ofrecer una gran variedad, un espectáculo completo”, indica Juan Carlos.

Factor clave: la música

Como parte de un breve documental que realizó para su nuevo álbum, Jaze escuchó a su madre contar una anécdota que él no recordaba, pero que lo dejó impactado. “Mi madre contó que cuando yo tenía tres o cuatro años, siempre le preguntaba acerca de Dios: ¿Mamá qué es Dios?, ¿quién es Dios?, ¿lo has visto? Ella me respondía que a Dios no se le ve, pero yo seguía insistiendo. Hasta que un día me dijo: ‘Dios es lo que te haga más feliz, lo que te llene el corazón’. Yo me fui unos minutos y luego regresé y le respondí: ‘mamá ya sé que es Dios, es la música’”.

Para Juan Carlos la música siempre ha sido un factor clave, ha sido un refugio y aquello que más feliz lo hace. “Yo estoy muy contento porque cada día me levanto y hago lo que me gusta hacer, no hay nada como eso. Estoy agradecido por las oportunidades que me ha dado la vida”, afirma. Pese a su personalidad extrovertida y llena de energía, al momento de hacer música sucede algo distinto con Jaze, pues disfruta más de la soledad. “En general no me gusta la soledad, pero lo únicos momentos donde me gusta estar solo es cuando hago música. Para componer tengo que estar solo, es un momento muy mío. La verdad es que nunca he podido componer con alguien”, revela.

Jaze en el rodaje del videoclip "Personalidad 7". (Foto: Francisco Medina)

También recuerda que, hace un par de años, cuando aún estaba en el colegio, sus compañeros de promoción y profesores no le mostraban mucho apoyo. “Me decían que me moriría de hambre, que nunca me iba a salir algo bueno”, comenta. A raíz de estos comentarios y de una serie de bajones anímicos es que encontró un lugar de calma en la música. “Cuando no puedo hacer nada para arreglar las cosas, me pongo a hacer una canción. Sé que no necesariamente arregla algo, pero es mi mecanismo de expresión más sincero”, dice Juan Carlos.

Como es de esperarse por su personalidad, Jaze ya está pensando en qué es lo que viene después del lanzamiento de “Personalidad 7″. Ahora, tiene en mente colaborar con bandas nacionales que admira, como Laguna Pai, Temple Sour y Kanaku y El Tigre. Además, al encontrarse en un momento donde ha lanzado varios temas nuevos, lo que espera es poder tocarlos en vivo y llegar a donde no ha podido con el internet. “Lo que quiero ahora es decirle a la gente: ‘este soy yo, esta es mi música’. Que me conozcan personas nuevas, que no están ligadas al mundo del freestyle”.

