“Si no puedo dar lo mejor de mí, me retiro. No voy a ser el Elvis gordo”, dice el músico Jon Bon Jovi a las cámaras de la serie documental de Star+, “Thank you, Goodnight”. Antes que arruinar su legado, él prefiere someter sus cuerdas vocales a rayos láser y abrazar a sus veteranos amigos rockeros, a excepción del exguitarrista de la banda Richie Samora. Hay varias anécdotas por contar.

Sinopsis "Thank you, Goodnight: la historia de Bon Jovi" La serie documental "Thank You, Goodnight" parte del problema de Jon Bon Jovi, líder de la banda, quien se ve amenazado por una lesión vocal. El vocalista principal del grupo adoptó el talento de los músicos David Bryan, Tico Torres, Richie Sambora, John Such y Phil X. La mayoría de ellos estuvieron en los primeros años del emblemático grupo de Nueva Jersey desde las décadas de los 80 y 90. Sin embargo, la serie inicia en febrero de 2022 cuando los rockeros están por iniciar una gira internacional. Con nostalgia, ven su legado con más claridad que nunca. Videos personales, antiguas demos inéditas, letras originales y fotos nuevas se muestran en cuatro episodios.

Lo bueno

Para Jon Bon Jovi, nacer en Nueva Jersey fue un privilegio. Él y sus amigos surgieron del Estado de la prosperidad en 1963, cuando John F. Kennedy daba sus primeras palabras como presidente y el sueño americano era el gol. Para el pianista David Bryan, siempre fueron los forasteros más jóvenes en alcanzar el éxito, “el mejor producto de Estados Unidos”. Años más tarde, la gira Bon Jovi 2022 Tour encuentra al vocalista y sus músicos en una cuenta regresiva por su legado y los pone frente a cámara dando un discurso bastante sincero.

El primer y el cuarto episodio marca la nostalgia de los músicos por las grandes épocas de conciertos y fiestas. Revelan batallas contra el tiempo y se pronuncian ante los malos entendidos que, en algún momento, hirieron a los mejores amigos. Al compás de “Runaway” y “Livin’ on a Prayer”, entre otras canciones, la serie muestra los titulares periodísticos de la época y la banda cuenta cómo consiguieron los instrumentos y se unieron a la banda, cómo tomaron las años de 14 millones de copias vendidas en el mundo, cómo dieron el salto con el manager Doc McGhee y otras anécdotas.

Richie Sambora fue guitarrista y compositor de Bon Jovi. Hoy produce su propia música. En 2018, Jon Bon Jovi y su amigo guitarrista se encontraron en el Salon de la Fama del Rock and Roll, donde Sambora fue incluido por ser uno de los miembros originales de la agrupación.

De la voz de los músicos, se narran momentos poco explorados en la biografía de Bon Jovi, pero la primera parte más reveladora de la serie es la confesión sobre el legado de Jon. “Cada década, trae una nueva lección de vida. A los 35 años, solo pensaba en divertirme y en tener éxito. A los 30, me casé y mi visión del éxito cambió. A los 40, comienzas a preguntarte si has logrado lo que te propusiste. A los 50, comienzas a pensar en tu legado. A los 60, como dice el proverbio chino, ‘eres el hombre que siempre debiste ser’”, dice Jon en el documental.

La segunda parte más reveladora de la serie es el respeto de Jon, en especial él, por Richie Sambora, el guitarrista y compositor de Bon Jovi que faltó al concierto de Canadá en 2013 y se salió de la banda después. En una entrevista, el líder del grupo recuerda a su extraordinario compañero de los escenarios y sigue confundido por lo ocurrido. Por su parte, Sambora se mostró furioso por la representación de su salida del grupo a causa de “problemas personales”, en referencia el abuso de sustancias. Él y Jon solo vieron tres capítulos de la serie juntos, informó People.

Lo regular

La compaginación de los videos inéditos con las entrevistas a los músicos contando las anécdotas de las creaciones de las canciones para el tercer álbum o su auge como teloneros marcan una pauta interesante en la serie del 40 aniversario de Bon Jovi. Sin embargo, el rumbo de los episodios hubiera sido tan bueno como la lucha emocional de “Amy” (2015) o la promoción de la espectacularidad de “Moonage Daydream” (2022) con David Bowie.

David Bryan, el tecladista de Bon Jovi, también provee una mirada interesante en "Thank you, Goodnight", una serie documental de Star+.

Es decir, el centro de atención de la serie documental fue el vocalista sufriendo por perder la voz y la particularidad de que se somete a láseres quirúrgicos para estar listo para los escenarios, pero después es tema al que se le presta menos atención. La individualidad del vocalista y su deseo por dejar un legado están vivos en las respuestas durante las entrevistas, pero sabe más a un recuento de hechos que a un documento emotivo.

Otro contraste es que las familias de los músicos no aparecen en persona, sino en pasajes anecdóticos. Pasar por los soportes emocionales y románticos de las esposas, las madres y los hijos de los músicos también quedó pendiente. E hizo falta profundizar en la relación entre Sambora y Jon Bon Jovi más allá de los conciertos y las opiniones de los músicos.

Veredicto

Jon Bon Jovi es el vocalista y líder de la banda. Esta es una imagen de la serie documental.

El gancho de “Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story” es el vocalista de la banda, Jon. Ahora es un hombre sabio que mira en retrospectiva los años 60 y rechaza la idea de no darlo todo en el escenario a los 62 años. Sus músicos tienen la misma reflexión sobre su carrera y su edad, además, aportan momentos graciosos en las entrevistas. Si bien hay onda, contexto y polémica, un espectador convencional se podría detener en el segundo episodio de la serie, mientras que un verdadero fanático de Bon Jovi todavía merecería que se haga un mejor esfuerzo en el reflejo de una banda que tantos corazones conquistó (y conquista) desde hace cuatro décadas.