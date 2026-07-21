En una de las casas de Aldeas Infantiles SOS Perú, un niño se volvió célebre por imitar a Andrés Calamaro. Es el caso del artista peruano Francisco Chávez, imitador del cantante argentino y ganador de “Yo Soy” en 2013, quien creció en uno de los hogares de ayuda de la ONG, que lleva 53 años trabajando en el Perú para garantizar que niñas y niños crezcan con oportunidades reales de desarrollo. Sobre ese horizonte, se inscribe la Cena Subasta “Gala de Estrellas Solidarias”, una noche profondos que busca reunir recursos con el objetivo de combatir la anemia en edades tempranas.

El dato La Cena Subasta “Gala de Estrellas Solidarias” será de 7:00 p.m. a 9:30 p.m. en el JW Marriott de Miraflores. Las entradas pueden adquirirse por Teleticket, con un precio general de S/ 380 y descuentos del 20% para suscriptores de El Comercio, Diners Club y personas con certificado CONADIS.

¿El objetivo de la tercera edición de la gala? Brindar 50 mil raciones de alimentación nutritiva para niñas y niños en situación de vulnerabilidad, tanto de sus programas de acogimiento familiar —a pequeños sin padres— como de fortalecimiento de la dinámica familiar en otros casos.

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), más del 43% de niñas y niños menores de tres años viven con anemia. “Es una cifra alarmante. Debemos tener claro que, para poder tener un niño que pueda rendir y tener un desarrollo integral adecuado, el esfuerzo se basa mucho en su alimentación. En Puno y Cusco, las tasas de anemia incrementan muchísimo. En la primera región en mención, podría llegar hasta el 70%”, subraya María Teresa Polar, coordinadora de Alianzas Estratégicas de Aldeas Infantiles SOS Perú.

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A pesar de que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) deriva a niñas y niños hacia sus centros de acogida residencial, Aldeas Infantiles SOS Perú “no recibe ninguna subvención económica por parte del Estado”, explica Polar. Esa ausencia obliga a mirar de cerca la economía de la solidaridad: empresas, personas y embajadores que se suman a actividades de recaudación como la “Gala Estrellas Solidarias”.

La subasta incluirá una camiseta autografiada de Universitario Deportes, obras de Fito Espinosa y piezas de joyería en colaboración con una reconocida marca local. A ello se suman experiencias en hoteles del Perú.

“Cada aporte en la subasta, se transformará en una ración de alimento y una oportunidad de desarrollo para la niñez. La alimentación es indispensable para su desarrollo físico, cognitivo y emocional durante la infancia. Así nos ayudan a darles un futuro prometedor y que ellos puedan ser parte activa del cambio en el Perú”, agrega Polar.

Durante la noche, el evento reunirá a empresas aliadas como Grupo El Comercio, Supermercados Peruanos y otras organizaciones, además de embajadores e influencers SOS. La antesala estará a cargo de Natalia Salas y la conducción principal será de Carlos Carlín, embajador de Aldeas e imagen del evento por segundo año consecutivo.