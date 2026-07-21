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Resumen

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La Cena Subasta “Gala de Estrellas Solidarias” será de 7:00 p.m. a 9:30 p.m. en el JW Marriott de Miraflores. Las entradas pueden adquirirse por Teleticket, con un precio general de S/ 380 y descuentos del 20% para suscriptores de El Comercio, Diners Club y personas con certificado CONADIS. (Foto: Aldeas Infantiles SOS Perú)
La Cena Subasta “Gala de Estrellas Solidarias” será de 7:00 p.m. a 9:30 p.m. en el JW Marriott de Miraflores. Las entradas pueden adquirirse por Teleticket, con un precio general de S/ 380 y descuentos del 20% para suscriptores de El Comercio, Diners Club y personas con certificado CONADIS. (Foto: Aldeas Infantiles SOS Perú)
Por Leslie A. Galván

En una de las casas de Aldeas Infantiles SOS Perú, un niño se volvió célebre por imitar a Andrés Calamaro. Es el caso del artista peruano Francisco Chávez, imitador del cantante argentino y ganador de “Yo Soy” en 2013, quien creció en uno de los hogares de ayuda de la ONG, que lleva 53 años trabajando en el Perú para garantizar que niñas y niños crezcan con oportunidades reales de desarrollo. Sobre ese horizonte, se inscribe la Cena Subasta “Gala de Estrellas Solidarias”, una noche profondos que busca reunir recursos con el objetivo de combatir la anemia en edades tempranas.

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