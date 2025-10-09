El 15 de octubre Aldeas Infantiles SOS Perú llevará a cabo el evento “Peruanos con Propósito”, un encuentro destinado a brindar ayuda y calidad de vida a los niños en situación de vulnerabilidad del país. El desayuno ejecutivo reunirá a 50 empresarios peruanos residentes en España y busca que el buen presente de la comunidad empresarial peruana presente en dicho país pueda contribuir a mejor la calidad de vida de la población infantil nacional.

El evento, realizado con apoyo de la sede española de Aldeas Infantiles, contará con la presencia de Elfy Nancy Rojas Valdez, jefa de Cancillería de la Embajada del Perú en España, y Martin Otero, director delegado de la sede madrileña de la Cámara de Comercio del Perú. Otros participantes son Nancy Martínez Pacheco, directora nacional de Aldeas Infantiles Perú, Rosa Vilchez, directora de recaudación de fondos de dicha institución y el abogado peruano Jorge Albertini.

Albertini, quien lleva varios años involucrado en causas de ayuda social, conversó con El Comercio para contar desde su experiencia qué situaciones lo llevaron a contribuir con “Peruanos con Propósito” y otras iniciativas de caidad, a la vez que explicó por qué es importante que el empresarial se sume a este tipo de proyectos.

—¿Qué se busca con esta iniciativa?

Estoy colaborando con esta noble organización a efectos de poder un puente, ser un pontífice, no solo yo, sino también la gran cantidad de amigos, colaboradores y empresarios que quieran apoyar (esta causa) y trascender. El pontífice es el que pueda crear un puente que nunca debió romperse entre Perú y España, no solamente por los lazos que nos unen de cultura de idioma, religión de tradición y la propia creación del Perú.

Debemos mirarnos a efectos de poder colaborar mutuamente y en este caso la colaboración tiene que ser también de ida, desde España hacia el Perú, para poder ayudar y ser trascendentes en la vida de los menores que están necesitados, ya no solo de un plato de comida o un juguete, sino de una asistencia permanente que les permita poder educarse, que les permita poder mantenerse y a partir de ahí cambiar sus vidas y desarrollar nuevas personas.

—Entiendo que esto parte de un sentido de responsabilidad con la sociedad. ¿Cómo llegó a colaborar con este tipo de causas?

En el año 2008 fui uno de los abogados que más indultos había obtenido en España del año 2008 por la forma en la que los solicitábamos. Había colaborado con una serie instituciones y ya en 2013 yo el caso de una muchacha, que se encuentra una tarjeta de crédito y compra pañales y alimentos para sus cuatro hijas.

Era una madre soltera muy joven que estaba a punto de ingresar en prisión e iniciamos una causa con la que en 10 días conseguimos el indulto para ella y conseguimos que no ingrese en prisión. A partir de ahí, empecé a colaborar en una serie de programas de televisión. Los clientes llegaron como churros y me hice una cara muy visible, colaborando con muchos programas de televisión aquí en España.

Hago todo este preámbulo para hacer notar que hay una serie de amigos equivocados que nos siguen constantemente las redes y clientes que están prestos a poder colaborar con toda esta causa. Hemos notificado a todos ellos este proyecto y lo estamos impulsando impulsado para que puedan ayudar directamente con este fin tan noble.

En España pasa algo muy curioso, cuando llenas la casilla del pago de impuestos puedes marcar un recuadro que te permite, en lugar de que pagues una cantidad de que es impuestos, puedes hacer esas donaciones que se te cuentan como el pago de impuestos, y eso es muy interesante, pues te permite hacer una donación tanto acá ahorita como cualquier otra institución.

—¿Cómo le puede explicar a quien se quiera sumar a “Peruanos con Propósito” qué hace de este tipo de proyectos algo valioso y por qué se debería sumar?

Tengo entendido que (Aldeas Infantiles SOS) es una institución no ha defraudado en sus proyectos y que durante muchos años viene colaborando con una serie de menores, trascendiendo en la vida de ellos. Eso es lo importante, trascender: cuando tú intervienes en la vida de una persona y pasas por el camino de una persona, que sigue un sentido, pero tú lo cruzas y lo cambias para mejor trasciendes. De forma particular uno se pregunta muchas veces “quiero ayudar, ¿cómo lo hago?”, “¿con quién envío la ayuda?”, “¿le darán un buen uso al donativo?”, “¿será acaso con un fin noble?”. Según lo que hemos podido observar y corroborar, Aldeas está haciendo un trabajo excelente y lógicamente invito a todas las personas que quieran colaborar en ese sentido.

Acabo de publicar hace un mes una novela que se llama “La fuga del ilusionista”, que habla sobre el falso suicidio de un presidente que crea una estrategia para eludir la justicia y desde las sombras continúa dirigiendo una actividad política mafiosa. Lo menciono porque muchas veces el acto de la creatividad, el hecho de poder construir una serie de historias es mucho más fértil en el momento en que estás presto a otorgar ayuda y colaborar.

Además, tengo entendido que aldea aldeas puede recibir donaciones de forma crematística, con dinero, pero también en servicios. Entonces eso es muy efectivo a efectos de no tener una excusa para no ayudar. La única manera de poder recibir una serie de bendiciones es poder dar esas bendiciones, es un tema de ir y venir.

DATOS DEL EVENTO