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Resumen

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Ricardo Goachet no es el cocinero peruano que se formó afuera y volvió para “elevar el producto local”. Esa narrativa patriótica que repetimos sin examinar no es la suya. Salió del Perú para ir al Basque Culinary Center (San Sebastián), pasó por Arzak y por Martín Berasategui y se quedó en Valencia. Allí hizo carrera durante años: lideró la cocina de El Observatorio, en el barrio de Patraix, y se construyó un nombre haciendo “nikkei de barrio” para valencianos. Causas, tiraditos, anticuchos cruzados con producto mediterráneo: baos de sepia, sardinas ahumadas con guacamole. Cuando volvió a Lima lo hizo por amor, no por un proyecto. Vino ya formado y con un restaurante propio en Valencia. Y eso, que parece un detalle, explica casi todo lo que pasó después.

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