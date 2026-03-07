Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Debo hacer una confesión: pude escribir sobre este lugar hace mucho tiempo y no lo hice. No por falta de oportunidad, sino por guardarme el secreto. Me costaba compartir ese portal hacia otra dimensión: un espacio que, sin exagerar, te traslada a una taquería del DF. No por la escenografía, sino por la memoria gustativa que evocan sus tacos, como si estuvieras en El Califa de León a la hora pico.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.