Restaurante: Dirección: C.C. San Felipe, segundo piso, local 39, Jesús María Instagram: @52mx.pe

Entrar a la Residencial San Felipe ya implica una transición. Quizá no es exagerado decir que, en la Lima de hoy, el proyecto arquitectónico iniciado por Enrique Ciriani y Mario Bernuy ha acentuado su carácter utópico. Es casi otra dimensión: dejas atrás la vorágine de Salaverry o Pershing, caminas entre jardines y descubres un pequeño ecosistema de restaurantes. Gente conversando, pasándola bien, una vida que discurre al margen del caos. Que 52 MX exista ahí no es casual. El restaurante dialoga con el entorno social y arquitectónico y ambos se potencian: la residencial gana movimiento y la propuesta se convierte en destino.

Taco crocante México Nikkei, con tartar de atún en salsa nikkei, mayonesa de chipotle y coles de Bruselas crocantes. (Foto: Marcelo Patiño)

Llegar a 52 MX es cruzar una frontera. La música mexicana urbana, las luces de neón, el olor del comal y el fuego —porque en su barra el fuego es protagonista— construyen una atmósfera que no simula México: lo interpreta.

Detrás está Christian Ruiz, mexicano afincado en Lima. Terminó como ayudante de cocina en California casi por accidente, estudió cocina en Buenos Aires, pasó por Osaka, fue artífice de Frida junto a Moma Adrianzén y luego hizo asesorías hasta conseguir socios que apostaran por esta idea.

Chilaquiles en su punto: tortillas crujientes bañadas en salsa roja, queso, huevo frito de yema intensa y palta. (Foto: Marcelo Patiño)

Aquí hay tacos de los meros meros: al pastor, carnitas, birria. De los que chorrean y obligan a ensuciarse las manos. Pero también hay cruces que nacen de la falta de algunos ingredientes y que Ruiz ha sabido resolver con astucia. Los totopos del guacamole Mexa están hechos con maíz andino; los elotes asados se coronan con queso artesanal peruano. No es un gesto: es integración.

Christian Ruiz lleva más de diez años en el Perú, mezclando ingredientes y técnicas para entregarnos su versión de México. (Foto: Marcelo Patiño)

Ruiz va más allá en esos encuentros. Dumplings de birria —rellenos del guiso tradicional de chiles secos y especias, cocido hasta la melosidad— o un birria ramen, sopa intensa y picante con asado de tira. El encuentro entre México y Japón no es al azar; es orgánico en una ciudad donde lo nikkei forma parte del paisaje gastronómico.

Cuando publiqué una foto de los dumplings en redes, alguien sentenció: “Eso no es mexicano”. Y un mexicano respondió: “Más mexicano si hace lo que quiere”. Y ahí está la clave. La ortodoxia está en la actitud, no en los ingredientes ni en la técnica.

Paloma, clásico del repertorio mexicano, con soda de toronja y tequila. (Foto: Marcelo Patiño)

Ruiz transita por técnicas orientales, quesos peruanos e ingredientes locales sin perder el eje. Puede hacer un mole tradicional que sabe a la casa de su abuela y, al mismo tiempo, ofrecer tacos del barrio con pollo broaster. Y puede servir chilaquiles a mediodía —sería ideal que abriera desde el desayuno— sin perder la coherencia.

Su versatilidad no diluye la identidad, la reafirma. Porque la cocina mexicana —sobre todo la urbana— nunca ha sido estática. Es calle, migración, intercambio. No es una lista cerrada de ingredientes, sino una manera de sazonar el mundo.

Elotes asados a la brasa con mayonesa de chipotle, queso peruano rallado y chile ahumado. (Foto: Marcelo Patiño)

Y eso es lo que ocurre en 52 MX. Cada cruce, cada préstamo, pasa por un filtro cultural que sigue siendo profundamente mexicano. No importa si hay cheddar, ramen o leche de tigre. La estructura, el picante, la memoria y la intención siguen ahí. No deja de ser mexicano porque toque otros mundos. Lo es, precisamente, porque sabe dialogar con ellos sin perder el acento. //