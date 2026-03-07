Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Debo hacer una confesión: pude escribir sobre este lugar hace mucho tiempo y no lo hice. No por falta de oportunidad, sino por guardarme el secreto. Me costaba compartir ese portal hacia otra dimensión: un espacio que, sin exagerar, te traslada a una taquería del DF. No por la escenografía, sino por la memoria gustativa que evocan sus tacos, como si estuvieras en El Califa de León a la hora pico.
Instagram: @52mx.pe
MIRA: Marissa Chiappe: “Mi mayor logro es vivir de lo que me gusta: escribir”
Entrar a la Residencial San Felipe ya implica una transición. Quizá no es exagerado decir que, en la Lima de hoy, el proyecto arquitectónico iniciado por Enrique Ciriani y Mario Bernuy ha acentuado su carácter utópico. Es casi otra dimensión: dejas atrás la vorágine de Salaverry o Pershing, caminas entre jardines y descubres un pequeño ecosistema de restaurantes. Gente conversando, pasándola bien, una vida que discurre al margen del caos. Que 52 MX exista ahí no es casual. El restaurante dialoga con el entorno social y arquitectónico y ambos se potencian: la residencial gana movimiento y la propuesta se convierte en destino.
Llegar a 52 MX es cruzar una frontera. La música mexicana urbana, las luces de neón, el olor del comal y el fuego —porque en su barra el fuego es protagonista— construyen una atmósfera que no simula México: lo interpreta.
Detrás está Christian Ruiz, mexicano afincado en Lima. Terminó como ayudante de cocina en California casi por accidente, estudió cocina en Buenos Aires, pasó por Osaka, fue artífice de Frida junto a Moma Adrianzén y luego hizo asesorías hasta conseguir socios que apostaran por esta idea.
Aquí hay tacos de los meros meros: al pastor, carnitas, birria. De los que chorrean y obligan a ensuciarse las manos. Pero también hay cruces que nacen de la falta de algunos ingredientes y que Ruiz ha sabido resolver con astucia. Los totopos del guacamole Mexa están hechos con maíz andino; los elotes asados se coronan con queso artesanal peruano. No es un gesto: es integración.
Ruiz va más allá en esos encuentros. Dumplings de birria —rellenos del guiso tradicional de chiles secos y especias, cocido hasta la melosidad— o un birria ramen, sopa intensa y picante con asado de tira. El encuentro entre México y Japón no es al azar; es orgánico en una ciudad donde lo nikkei forma parte del paisaje gastronómico.
Cuando publiqué una foto de los dumplings en redes, alguien sentenció: “Eso no es mexicano”. Y un mexicano respondió: “Más mexicano si hace lo que quiere”. Y ahí está la clave. La ortodoxia está en la actitud, no en los ingredientes ni en la técnica.
Ruiz transita por técnicas orientales, quesos peruanos e ingredientes locales sin perder el eje. Puede hacer un mole tradicional que sabe a la casa de su abuela y, al mismo tiempo, ofrecer tacos del barrio con pollo broaster. Y puede servir chilaquiles a mediodía —sería ideal que abriera desde el desayuno— sin perder la coherencia.
Su versatilidad no diluye la identidad, la reafirma. Porque la cocina mexicana —sobre todo la urbana— nunca ha sido estática. Es calle, migración, intercambio. No es una lista cerrada de ingredientes, sino una manera de sazonar el mundo.
Y eso es lo que ocurre en 52 MX. Cada cruce, cada préstamo, pasa por un filtro cultural que sigue siendo profundamente mexicano. No importa si hay cheddar, ramen o leche de tigre. La estructura, el picante, la memoria y la intención siguen ahí. No deja de ser mexicano porque toque otros mundos. Lo es, precisamente, porque sabe dialogar con ellos sin perder el acento. //
DE LA BARRA
Hay clásicos como un buen pisco sour, un negroni o un mojito, pero vale la pena realizar una inmersión mexicana: una michelada o una paloma —hecha con tequila Altos Plata, mezcal Del Maguey Vida, toronja rosada y cordial ahumado—. O una nieve de mango, al mejor estilo urbano, con chamoy —salsa de fruta deshidratada, chile y limón— y tequila.
SIN ALCOHOL
No faltan las tradicionales aguas: de horchata —hecha con arroz, canela y vainilla—, de Jamaica o de tamarindo, perfectas para el verano.
- Lunática: conoce el nuevo rooftop ubicado en San Isidro ideal para salidas after office, citas románticas o reuniones navideñas
- Damián, el nuevo club de entretenimiento que une alta cocina y vida nocturna en un solo lugar
- Ezzem: la nueva apuesta gastronómica con raíces de Medio Oriente que es como un viaje culinario por Líbano, Siria, Palestina o Dubái
- Nigiris, cebiches y creatividad: Kimo, el restaurante a 17 pisos de altura, sorprende con su nuevo menú de degustación
- Lady Bee: ¿qué encontramos en la barra que acaba de ser reconocida por la lista The Worlds 50 best bars?
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.