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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Todos esperábamos una secuela. Cuando Héctor Solís cerró La Picantería, lo lógico era pensar que reabriría pronto. No fue así. Saldelmar no corrige nada anterior. No es cebichería ni picantería, es un restaurante de pescados y mariscos donde lo regional no lo encasilla.

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