Lima es una de las grandes capitales gastronómicas del mundo, pero las cocinas regionales del Perú tienen mucho que ofrecer y dar a conocer al mundo. Por eso en losPremios Somos, los reconocimientos gastronómicos del diario “El Comercio”, se entregan trofeos para destacar el trabajo que se realiza al interior del país.
Lima es una de las grandes capitales gastronómicas del mundo, pero las cocinas regionales del Perú tienen mucho que ofrecer y dar a conocer al mundo. Por eso en losPremios Somos, los reconocimientos gastronómicos del diario “El Comercio”, se entregan trofeos para destacar el trabajo que se realiza al interior del país.
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En la cuarta edición de los premios, se entregaron cinco trofeos destinados a las cocinas regionales. Además de las regiones Ica, Lambayeque, Arequipa y Cusco, este año se destacó el trabajo de restaurantes de la región amazónica. En esta categoría se impuso el restaurante El Batán del Tayta, ubicado en Chachapoyas, Amazonas.
Otros ganadores de trofeos fueron Don Humberto, de Chiclayo; Lagunilla, que repitió el plato en la región Ica; La nueva Palomino, famosa picantería en Arequipa que también ya había ganado el Premio Somos; y Chicha, el celebrado restaurante cusqueño.
Nominados en la categoría
Estos fueron los finalistas en las cinco categorías regionales de los Premios Somos 2026.
Nominados a Mejor restaurante de la región Amazónica:
Blanquita (Iquitos)
Bosque Guardián Lodge (Tarapoto)
El Encanto de la Selva (Tingo María)
Ikíitu (Iquitos)
Kotomono 647 (Tingo María)
La Patarashca (Tarapoto)
El Tuyuyo (Pucallpa)
La Collpa (Tarapoto)
La Olla de Barro (Moyobamba)
Nominados a Mejor restaurante de la región Ica:
Chalana
El Batán
El Cóndor y la rosa
El Intipalka
Inti-Mar Paracas
La Estación
La Olla de Juanita
Tambo de Tacama
Vaivén
Nominados a Mejor restaurante de la región Lambayeque:
900 Café Bar
Chifa China
El Cántaro Restaurante Turístico
El Cerezo - Cocina Lambayecana
El Rincón del Pato
Fiesta Restaurante Gourmet Chiclayo
La Picantería del Mar
Picantería El Fantástico
Restaurant El Velero
Nominados a Mejor restaurante de la región Arequipa:
13 Monjas
Chicha
Cirqa
Grieta
Kao
La Benita de los Claustros
Laurita Cau Cau
Los Guisos Arequipeños
Los Leños Picantería
Nominados a Mejor restaurante de la región Cusco:
ALQA - El restaurante del Museo
Cicciolina Restaurant
Cusqueñísima Picantería
El Huerto Restaurant
La Cusqueñita Tradicional Pikantería
Las Manos Cocina de Culto
Mauka
Mil
Oqre
¿Qué son los Premios Somos?
Los Premios Somos son los galardones gastronómicos de la revista “Somos” del diario “El Comercio”. Se entregan desde el año 2023 como una manera de manera de reconocer al rubro culinario en todas sus dimensiones.
Se diferencian de otros premios por ser determinados por el voto popular. Es el público el que nos ayuda a armar una lista de ganadores con sus votos, fiel reflejo de lo que los comensales buscan y quieren probar.
¿Cómo se eligen a los ganadores a los Premios Somos?
Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido. Los ganadores, por su parte, son determinados por el voto popular. La edición 2026 tuvo abiertas sus votaciones desde el 27 de mayo hasta el 26 de julio del 2026. En total, fueron 37 categorías premiadas con el voto del público.