Lima es una de las grandes capitales gastronómicas del mundo, pero las cocinas regionales del Perú tienen mucho que ofrecer y dar a conocer al mundo. Por eso en los Premios Somos, los reconocimientos gastronómicos del diario “El Comercio”, se entregan trofeos para destacar el trabajo que se realiza al interior del país.

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En la cuarta edición de los premios, se entregaron cinco trofeos destinados a las cocinas regionales. Además de las regiones Ica, Lambayeque, Arequipa y Cusco, este año se destacó el trabajo de restaurantes de la región amazónica. En esta categoría se impuso el restaurante El Batán del Tayta, ubicado en Chachapoyas, Amazonas.

Otros ganadores de trofeos fueron Don Humberto, de Chiclayo; Lagunilla, que repitió el plato en la región Ica; La nueva Palomino, famosa picantería en Arequipa que también ya había ganado el Premio Somos; y Chicha, el celebrado restaurante cusqueño.

Nominados en la categoría

Estos fueron los finalistas en las cinco categorías regionales de los Premios Somos 2026.

Nominados a Mejor restaurante de la región Amazónica:

Blanquita (Iquitos)

Bosque Guardián Lodge (Tarapoto)

El Encanto de la Selva (Tingo María)

Ikíitu (Iquitos)

Kotomono 647 (Tingo María)

⁠La Patarashca (Tarapoto)

El ⁠Tuyuyo (Pucallpa)

⁠⁠La Collpa (Tarapoto)

⁠⁠La Olla de Barro (Moyobamba)

El batán del Tayta de Amazonas ganó su categoría.

Nominados a Mejor restaurante de la región Ica:

Chalana

El Batán

El Cóndor y la rosa

El Intipalka

Inti-Mar Paracas

La Estación

La Olla de Juanita

Tambo de Tacama

Vaivén

Lagunilla se impuso en Ica. (Foto: Difusión)

Nominados a Mejor restaurante de la región Lambayeque:

900 Café Bar

Chifa China

El Cántaro Restaurante Turístico

El Cerezo - Cocina Lambayecana

El Rincón del Pato

Fiesta Restaurante Gourmet Chiclayo

La Picantería del Mar

Picantería El Fantástico

Restaurant El Velero

Don Humberto ganó en Lambayeque. (Fotos: Difusión)

Nominados a Mejor restaurante de la región Arequipa:

13 Monjas

Chicha

Cirqa

Grieta

Kao

La Benita de los Claustros

Laurita Cau Cau

Los Guisos Arequipeños

Los Leños Picantería

La Nueva Palomino. (Foto: Adrián Sisa)

Nominados a Mejor restaurante de la región Cusco:

ALQA - El restaurante del Museo

Cicciolina Restaurant

Cusqueñísima Picantería

El Huerto Restaurant

La Cusqueñita Tradicional Pikantería

Las Manos Cocina de Culto

Mauka

Mil

Oqre

Chicha se impuso en Cusco.

¿Qué son los Premios Somos?

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos de la revista “Somos” del diario “El Comercio”. Se entregan desde el año 2023 como una manera de manera de reconocer al rubro culinario en todas sus dimensiones.

Se diferencian de otros premios por ser determinados por el voto popular. Es el público el que nos ayuda a armar una lista de ganadores con sus votos, fiel reflejo de lo que los comensales buscan y quieren probar.

¿Cómo se eligen a los ganadores a los Premios Somos?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido. Los ganadores, por su parte, son determinados por el voto popular. La edición 2026 tuvo abiertas sus votaciones desde el 27 de mayo hasta el 26 de julio del 2026. En total, fueron 37 categorías premiadas con el voto del público.