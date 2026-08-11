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Resumen

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Conoce a los ganadores de las categorías regionales de los Premios Somos 2026. (Fotos: Difusión)
Conoce a los ganadores de las categorías regionales de los Premios Somos 2026. (Fotos: Difusión)
Por Melvyn Arce Ruiz

Lima es una de las grandes capitales gastronómicas del mundo, pero las cocinas regionales del Perú tienen mucho que ofrecer y dar a conocer al mundo. Por eso en los Premios Somos, los reconocimientos gastronómicos del diario “El Comercio”, se entregan trofeos para destacar el trabajo que se realiza al interior del país.

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