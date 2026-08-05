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Resumen

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Los miembros del Club El Comercio cuentan con descuento en La Cuadra de Salvador. (Foto: Difusión/ La Cuadra de Salvador)
Los miembros del Club El Comercio cuentan con descuento en La Cuadra de Salvador. (Foto: Difusión/ La Cuadra de Salvador)
Por Roger Hernández Sánchez

Luces tenues, copas servidas y servilletas sobre los regazos. Hay casa llena en La Cuadra de Salvador, pero esta no es una noche cualquiera. Primero, porque las mesas están estratégicamente dispuestas para que todos los comensales dirijan su atención hacia un extremo del salón. Y segundo, porque allí, al fondo del lugar, imposible de ignorar, cuelga una media res que servirá para revelar los secretos de la carne.

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