Primer Set Segundo Set Tercer Set Ignacio Buse Cameron Norrie

Ignacio Buse se enfrenta al británico Cameron Norrie este miércoles 5 de agosto de 2026 por la segunda ronda del Masters 1000 de Montreal, torneo que se disputa en Canadá sobre superficie dura. Este compromiso es clave para el tenista nacional, quien busca seguir avanzando y meterse entre los mejores del certamen.

¿A qué hora juega Buse vs Norrie en Perú?

El partido se disputará a las 11:30 a.m. (aprox, según Google), ya que dependerá de la programación oficial del torneo y de los encuentros previos en la jornada.

Se recomienda a los aficionados estar atentos a la actualización del cronograma el mismo día del encuentro para conocer la hora exacta en Perú.

Horarios estimados en otros países:

México: 10:30 a.m. aprox

Colombia / Ecuador: 11:30 a.m. aprox

Bolivia / Venezuela: 12:30 p.m. aprox

Argentina / Chile / Uruguay: 1:30 p.m. aprox

¿Dónde ver EN VIVO Buse vs Norrie?

El partido será transmitido EN VIVO vía streaming por Disney+ (plan Premium), que cuenta con los derechos del ATP Masters 1000 de Montreal.

No habrá señal abierta ni televisión por cable en Perú, por lo que esta plataforma será la única opción para seguir el duelo en directo.

Buse busca un golpe histórico en Norrie

Cameron Norrie llegó a esta instancia tras vencer al argentino Camilo Ugo Carabelli por 7-6 y 6-4 y buscará seguir con paso firme a las rondas finales.

Al frente tendrá al peruano Ignacio Buse en un gran momento. El duelo entre Buse y Norrie es inédito, y ambos esperan salir airosos.