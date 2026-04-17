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Resumen

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Por primera vez, los principales operadores aeroportuarios del país se han unido para luchar por una misma causa: el bienestar de niños, niñas y adolescentes. Este miércoles 15 de abril, Aeropuertos Andinos del Perú (AAP), Aeropuertos del Perú, Lima Airport Partners (LAP) y la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) realizaron la firma del convenio “Alianza estratégica nacional en favor de la niñez”, una iniciativa de Aldeas Infantiles SOS Perú.

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