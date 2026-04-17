Por primera vez, los principales operadores aeroportuarios del país se han unido para luchar por una misma causa: el bienestar de niños, niñas y adolescentes. Este miércoles 15 de abril, Aeropuertos Andinos del Perú (AAP), Aeropuertos del Perú, Lima Airport Partners (LAP) y la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) realizaron la firma del convenio “Alianza estratégica nacional en favor de la niñez”, una iniciativa de Aldeas Infantiles SOS Perú.

Este convenio tiene como objetivo proteger a la niñez en situación de vulnerabilidad. En la firma estuvieron presentes la directora nacional de Aldeas Infantiles SOS Perú, Nancy Martínez Pacheco; la gerenta de Sostenibilidad de LAP, Julissa Salavarria; el gerente de Recursos Humanos de Aeropuertos del Perú, Gabriel Palomino; el gerente de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) de Aeropuertos Andinos del Perú, Juan Sánchez; y el gerente del Aeropuerto de Cusco por parte de Corpac, Jonathan Pareja.

Tanto Aldeas Infantiles SOS Perú como las cuatro entidades aeroportuarias serán parte de esta alianza estratégica, que contempla la colocación de ánforas o “alcancías” en los aeropuertos, donde los pasajeros podrán realizar donaciones simbólicas.

Los principales operadores aeroportuarios del país se han unido para luchar por una misma causa: el bienestar de niños, niñas y adolescentes. Foto: GEC. / ANTONIO MELGAREJO

Todo lo recaudado se utilizará para mejorar el acceso a necesidades básicas, principalmente la alimentación balanceada, y fortalecer el desarrollo integral de aproximadamente 6.000 personas —entre niños, niñas, adolescentes y sus familias— en situación de vulnerabilidad a nivel nacional, durante el periodo 2026-2030.

Los ciudadanos pueden sumarse a esta iniciativa a través de las ánforas ubicadas en los terminales aeroportuarios administrados por las empresas aliadas, donde podrán dejar su donativo.

Pronunciamientos

En diálogo con El Comercio, la directora nacional de Aldeas Infantiles SOS Perú, Nancy Martínez Pacheco, señaló que esta es una alianza estratégica relevante, ya que, al articularse con las entidades aeroportuarias, se contribuirá al bienestar integral de niños y niñas en situación de vulnerabilidad.

“Aldeas Infantiles SOS Perú trabaja desde hace cerca de 55 años a nivel nacional, en regiones donde hay miles de niños y niñas en situación compleja, sin acceso a educación, salud o salud mental, entre otros servicios. Por lo tanto, esta alianza nos permitirá llegar a esas poblaciones”, agregó.

En la firma estuvieron presentes, de izquierda a derecha: el gerente del Aeropuerto de Cusco por parte de Corpac, Jonathan Pareja; el gerente de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) de Aeropuertos Andinos del Perú, Juan Sánchez; la directora nacional de Aldeas Infantiles SOS Perú, Nancy Martínez Pacheco; la gerenta de Sostenibilidad de LAP, Julissa Salavarria; y el gerente de Recursos Humanos de Aeropuertos del Perú, Gabriel Palomino. Foto: GEC. / ANTONIO MELGAREJO

“Al colocar estas ánforas o ‘alcancías’ en los aeropuertos, los pasajeros que transiten podrán hacer su donativo. De esta forma, llevamos el mensaje de que los niños no están solos. Nuestro objetivo es llegar a todos los aeropuertos del país. Por el momento, estamos presentes en 10 aeropuertos en los que se han instalado ánforas, y esperamos poder llegar a muchos más. Estamos trabajando para que ningún niño ni niña crezca solo”, concluyó.

La directora nacional de Aldeas Infantiles SOS Perú, Nancy Martínez Pacheco. Foto: GEC. / ANTONIO MELGAREJO

Por otro lado, la gerenta de Sostenibilidad de LAP, Julissa Salavarria, indicó a El Comercio que “me parece muy importante involucrarnos, porque es nuestra contribución a la niñez del Perú. Somos un intermediario en la recolección de fondos que, finalmente, permiten que los niños tengan un hogar seguro, puedan desarrollarse y cuenten con mayores oportunidades en la vida”.

“Tenemos un gran compromiso con la defensa de la niñez. Al permitir que se coloquen estas ánforas en nuestro espacio aeroportuario, incentivamos a que, con lo recaudado, los niños tengan un lugar seguro. De este modo, tendrán mayores oportunidades y se evitará que caigan en la delincuencia o en situaciones de peligro”, sostuvo.

“En estas ánforas, los pasajeros del aeropuerto podrán donar de forma totalmente libre. Están ubicadas tanto en las áreas domésticas como en las internacionales, lo que permite que los viajeros puedan contribuir sin importar su destino. Esperamos que cada vez más personas se sumen”, concluyó.

La gerenta de Sostenibilidad de LAP, Julissa Salavarria. Foto: GEC. / ANTONIO MELGAREJO

El gerente de Recursos Humanos de Aeropuertos del Perú, Gabriel Palomino, señaló a este Diario que “esta alianza es muy significativa porque refleja nuestro rol en el país. No solo nos enfocamos en conectar familias, negocios y destinos, sino también en generar un impacto positivo en las comunidades donde operamos. Aliarnos con una organización como Aldeas Infantiles SOS Perú nos permite unir esfuerzos por una causa común y amplificar ese impacto. Nos llena de orgullo y refuerza nuestro compromiso”.

“Esto no se trata solo de participar, sino de involucrarnos activamente para que los resultados sean tangibles. Vamos a seguir facilitando espacios en nuestros aeropuertos y promoviendo esta causa para que más personas se sumen, siempre alineados con nuestro propósito de ampliar oportunidades para las personas”, añadió.

El gerente de Recursos Humanos de Aeropuertos del Perú, Gabriel Palomino. Foto: GEC. / ANTONIO MELGAREJO

Alberto Huby, gerente general de Aeropuertos Andinos del Perú, sostuvo que “entendemos que nuestros espacios no solo conectan destinos, sino también personas y causas. Poder brindar visibilidad a la labor de Aldeas Infantiles nos permite sensibilizar a miles de pasajeros sobre la importancia de garantizar entornos seguros y oportunidades de desarrollo para niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad”.

“Nuestro compromiso es habilitar nuestros aeropuertos como plataformas activas de impacto social, facilitando la recaudación de fondos y dando visibilidad a esta causa a través de puntos de contribución y acciones de comunicación. Esta alianza, además, se articula con otros operadores aeroportuarios del país, lo que nos permite sumar esfuerzos para asegurar un impacto sostenido, medible y de alcance nacional”, remarcó.

Finalmente, desde la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) indicaron que la firma de la alianza estratégica nacional representa una oportunidad para colaborar con la niñez, conjuntamente con los principales operadores aeroportuarios del país. “Esta iniciativa reafirma el rol de Corpac no solo como gestor de infraestructura estratégica, sino también como actor comprometido con el desarrollo del país y el bienestar de las poblaciones más vulnerables. Asimismo, esta alianza permite potenciar esfuerzos para mejorar la calidad de vida de miles de niñas, niños y adolescentes”, manifestó la institución.

“Corpac asume el compromiso de contribuir activamente a la sostenibilidad y continuidad de esta iniciativa solidaria, facilitando espacios dentro de los aeropuertos bajo su administración para la recaudación de fondos a través de las ánforas de Aldeas Infantiles SOS Perú. De igual manera, la empresa se compromete a promover esta causa entre sus usuarios, pasajeros y colaboradores, fomentando una cultura de solidaridad que permita ampliar el alcance de la ayuda. No cabe duda de que cada aporte canalizado se traducirá en acciones concretas orientadas a garantizar el acceso a alimentación balanceada para niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad”, concluyó.