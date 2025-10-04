Los Premios Padre Urías de este año tuvieron 10 categorías. (Foto: El Comercio)
Guillermo Vera Ayala
Premio Padre Urías 2025: El Comercio reconoce los mejores trabajos de sus periodistas
El Comercio reconoció la excelencia periodística de sus trabajadores en la edición de 2025 de los . Un total de 34 periodistas, fotógrafos, videorreporteros y diseñadores fueron reconocidos por los trabajos que realizaron a lo largo del año anterior.

Mario Cortijo, jefe de proyectos de marca de El Comercio, señaló que esta última entrega de premios tuvo un significado especial debido a que se produjo tras el retorno de la redacción a la sede histórica del Decano, a la vez que reconoció la calidad de las propuestas que postularon.

LEE TAMBIÉN: Esta es la historia de los Premios Padre Urías de El Comercio

“Estamos muy contentos por la abrumadora participación que hemos tenido en esta edición. Hemos premiado a los mejores trabajos del año 2024 y nos hemos demorado un poco porque queríamos hacer la entrega en nuestra sede histórica y tradicional del Centro de Lima. Han participado muchísimos periodistas con trabajos realmente muy buenos”, indicó.

Los Premios Padre Urías de este año tuvieron una decena de categorías para reportajes, trabajos infográficos y fotografías, incluyendo también reconocimientos para los mejores trabajos provenientes de los proyectos Voz Universitaria y Reporteros Escolares, destinados a ser un canal de comunicación para los estudiantes en formación básica y superior. Asimismo, hubo una mención honorífica adicional para cinco categorías en función de las métricas obtenidas en la edición digital.

En palabras del jefe de proyectos marca de El Comercio, este tipo de oportunidades permiten valorar la propuesta editorial y también brindar un marco de reflexión sobre la importancia del trabajo periodístico de cara a la creación de contenido informativo cada vez más relevante.

“El Premio Padre Urías nos sirve como un espacio para reflexionar sobre el buen trabajo que se hace en la redacción de El Comercio. A veces el día a día no te permite reparar en los éxitos que vas teniendo, pero este espacio nos hace volver sobre lo trabajado y ahí es donde, con más distancia y calma, reparas en nuestra calidad de producción. Recientemente hemos ganado un premio entregado por el Instituto Prensa y Sociedad y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo por un . También hace pocas semanas nuestro propio director otorgado por la Sociedad Interamericana de Prensa”.

Esta es la lista de ganadores de este año:

MEJOR COBERTURA

Ganadores; Israel Lozano, Claudia Inga, Juan Saldarriaga, Melissa Rodríguez, Maritza Saenz, Christian Silva, Paola Villar, Alessandro Currarino, Hugo Pérez, Bryan Albornoz, Carls Mayo, Billy Flores, Wendy Vega, Guisella Veramendi, Mónica Panta, Gustavo Castillo y Manuel Contreras.

INICIATIVA EDITORIAL INNOVADORA

Ganadores: Mayté Ciriaco, Ariana Lira, Lorena Obregón, Gisella Salmón, Angela Peña, Marcelo Hidalgo, Armando Scargglioni, Brillit Arellan, Kiomy Kanashiro y Wendy Vega

MEJOR CRÓNICA

Ganadora: Diana Gonzales Obando

MEJOR ENTREVISTA

Ganador: Juan Carlos Fangacio Arakaki

MEJOR FOTOGRAFÍA

Puerto en Libertad

Ganador: Richard Hirano

MEJOR INVESTIGACIÓN O REPORTAJE

Ganador: Gino Alva Olivera

MEJOR APORTE GRÁFICO

Centenario – Club Universitario de Deportes: La historia del más campeón en imágenes

Ganadores: Norman Del Mar y Raúl Rodríguez

MEJOR ARTÍCULO DE OPINIÓN DESDE LA REDACCIÓN

Ganador: Héctor Villalobos Pavlica

5 PREMIOS POR MÉTRICAS

VIDEO MÁS VISTO

NOTA CALIFICADA MÁS VISTA

ESPECIAL CON MÁS VISTAS

EPISODIO DE PODCAST MÁS ESCUCHADO

REDACTOR QUE MÁS SUSCRIPCIONES GENERÓ

