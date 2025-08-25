El trabajo, elegido entre cientos de postulaciones de América Latina, Norteamérica, el Caribe y España, reconstruye con rigor documental y prosa literaria uno de los crímenes políticos más impactantes del siglo XX en el Perú: el asesinato del periodista y director de este diario, Antonio Miró Quesada de la Guerra, y de su esposa, María Laos, ocurrido en 1935.

Portada del asesinato Antonio Miró Quesada y su esposa. (Foto: archivo histórico de El Comercio)

Basada en archivos históricos, testimonios familiares y un estilo narrativo inmersivo, la crónica revive la Lima de los años treinta y rinde homenaje al legado de sus protagonistas.

“Es una gran alegría y, sobre todo, un honor recibir este premio de la SIP. Esta historia nació de un interés personal por conocer más sobre mi familia y sobre El Comercio. Me sumergí en archivos, hice un viaje al pasado y busqué plasmarlo en esta crónica con el objetivo de rendir homenaje a Antonio Miró Quesada y a María Laos. Espero haber contribuido a que nuestros lectores comprendan mejor la historia política del Perú y la del diario”, señaló Arévalo.

En la misma categoría, la SIP otorgó menciones honoríficas a Hinde Pomeraniec (Infobae) y a Pablo Javier Blanco (Clarín), por sus crónicas sobre la realidad argentina.

Este reconocimiento se suma a otros obtenidos durante la gestión de Arévalo al frente de la redacción, como los premios INMA y GDA 2024. Además, fue considerado el periodista más influyente de la prensa escrita nacional en la Encuesta del Poder 2024.

La SIP también distinguió a otros trabajos en distintas categorías, como “Tricked into Sex Slavery” (Caribbean Investigative Journalism Network, Trinidad) en Migración, la entrevista a Pepe Mujica de Hugo Alconada Mon (La Nación, Argentina), y la cobertura sobre el Corredor Interoceánico de El Universal (México), entre otros. Los premios reflejan la diversidad de enfoques y la calidad del periodismo de la región.

Los Premios SIP 2025 serán entregados en la 81ª Asamblea General de la SIP, que se celebrará en Punta Cana, República Dominicana, del 16 al 19 de octubre de este año.