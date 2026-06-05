La cuenta regresiva para la segunda vuelta presidencial de este domingo 7 de junio ha comenzado, un evento crucial que movilizará a millones de peruanos a las urnas en todo el territorio nacional. En este contexto de alta expectativa cívica, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha enfatizado la importancia de emitir un sufragio correcto, ya que un error mínimo al momento de plasmar la opción preferida podría invalidar la decisión del elector y alterar el desarrollo de la jornada. Con el propósito de asegurar que tu participación cuente y evitar penalizaciones innecesarias en un proceso donde cada voto define el futuro del país, conoce los pasos exactos para marcar tu cédula de manera válida, las restricciones vigentes y el impacto económico de no cumplir con tus deberes ciudadanos.

¿CÓMO SE DEBE MARCAR CORRECTAMENTE LA CÉDULA DE SUFRAGIO PARA QUE EL VOTO SEA VÁLIDO?

Para que tu elección sea contabilizada sin problemas por los fiscalizadores el día del escrutinio, al estar frente a la cartilla de votación, debes tener en cuenta las siguiente consideraciones:

Identifica la distribución de las opciones: La agrupación que obtuvo el mayor respaldo en la primera etapa se ubica a mano izquierda, mientras que el segundo lugar se encuentra al lado derecho. Cada espacio muestra el emblema de la organización y el rostro de su candidato.

La agrupación que obtuvo el mayor respaldo en la primera etapa se ubica a mano izquierda, mientras que el segundo lugar se encuentra al lado derecho. Cada espacio muestra el emblema de la organización y el rostro de su candidato. Aplica el signo correcto: Realiza tu marca empleando únicamente una cruz (+) o un aspa (X) directamente sobre la fotografía del postulante o el símbolo de la agrupación de tu preferencia.

Realiza tu marca empleando únicamente una cruz (+) o un aspa (X) directamente sobre la fotografía del postulante o el símbolo de la agrupación de tu preferencia. Cuida la posición del cruce: Asegúrate por completo de que el punto exacto donde se cruzan las dos líneas de tu marca quede perfectamente contenido dentro de los márgenes del recuadro. Si esta intersección se dibuja fuera del límite establecido, la cartilla será considerada nula de inmediato.

¿CÓMO SABER DÓNDE VOTAR?

Las autoridades electorales recomendaron que todos los ciudadanos verifiquen con anticipación su centro de votación para evitar inconvenientes el día de las elecciones. Esto es importante porque algunos electores podrían acudir al mismo lugar de la primera vuelta y descubrir que su mesa fue trasladada.

Para consultar la información actualizada, la ONPE habilitó la plataforma “Consulta tu local de votación y si eres miembro de mesa”, donde cada persona puede revisar el local asignado ingresando sus datos personales.

¿CUÁLES SON LAS MULTAS ESTABLECIDAS POR NO ACUDIR A VOTAR?

En el Perú, la obligatoriedad del sufragio se mantiene plenamente vigente para todos los ciudadanos que tengan entre 18 y 69 años de edad. En caso de no asistir a las urnas el domingo 7 de junio, el sistema electoral aplicará una escala de sanciones monetarias que se determina directamente por la condición socioeconómica de la zona de residencia asignada en el DNI del elector:

Distritos considerados no pobres: S/110.

Distritos catalogados como pobres: S/55.

Distritos identificados en situación de pobreza extrema: S/27,50.

¿A CUÁNTO ASCIENDE LA SANCIÓN ECONÓMICA PARA LOS MIEMBROS DE MESA AUSENTES?

Las personas designadas para gestionar las mesas de votación tienen la obligación cívica de permanecer en sus puestos desde la apertura hasta el cierre de la jornada electoral. Aquellos ciudadanos que decidan no asistir a cumplir con este rol, o que abandonen el aula antes de que concluya el escrutinio oficial, serán penalizados con una multa equivalente al 5% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT). Tomando en cuenta que el valor de la UIT se fijó en S 5,500 para este periodo, la sanción financiera obligatoria a pagar será de S/275.

Foto: Andina

¿QUÉ RESTRICCIONES REGIRÁN DURANTE LOS DÍAS PREVIOS A LA ELECCIÓN?

Las autoridades electorales dispusieron diversas medidas para asegurar el normal desarrollo de los comicios. Entre las principales restricciones figuran la prohibición de publicar encuestas electorales en medios de comunicación, la suspensión de actividades y concentraciones políticas en los días previos y el impedimento de difundir propaganda electoral cuando se acerque la fecha de votación.

Asimismo, se aplicará la conocida ley seca, que limita la venta de bebidas alcohólicas durante un periodo determinado alrededor de la jornada electoral.

¿QUIÉNES SON LOS DOS POSTULANTES QUE SE DISPUTAN LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA?

Tras completarse el conteo de la totalidad de las actas de la primera vuelta por parte de la ONPE, se confirmó que la disputa por la Presidencia de la República continuará entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Ambos postulantes lograron el mayor respaldo en las urnas y ahora se enfrentan por el mandato supremo del país.

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