“Todo tiempo pasado fue mejor”, reza una frase que vuelve a resonar cuando se compara la educación emocional de generaciones anteriores con la actual. No se trata de añorar la tecnología de aquellos años, sino de recordar cómo nuestros padres y abuelos enfrentaban la crianza y enseñaban a manejar las emociones. La sociedad ha cambiado y, con ella, también las formas de educar a los más pequeños. Hoy, la protección y la búsqueda constante del bienestar infantil ocupan un lugar central en muchas familias. En ese camino, algunos especialistas advierten que también pueden aparecer nuevos desafíos para la formación emocional.

Frente a esta realidad, la crianza contemporánea ha sido asociada por diversos expertos con modelos más permisivos, en los que evitar el malestar de los hijos puede convertirse en una prioridad. El intento de protegerlos de la frustración, los límites y las experiencias difíciles podría terminar dificultando el aprendizaje de herramientas necesarias para afrontar los problemas cotidianos. Algunas investigaciones incluso relacionan estos estilos de crianza con una menor tolerancia a la frustración y comportamientos menos respetuosos. La comparación con generaciones pasadas abre así un debate sobre cuánto proteger y cuánto enseñar a enfrentar las dificultades. Entre recuerdos y nuevas costumbres, la educación emocional continúa buscando el equilibrio entre acompañar, comprender y poner límites.

Los expertos explican las razones por las cuales las personas que nacieron entre 1960 y 1970 tienen otra salud mental

Décadas atrás, criar y educar a un niño significaba transitar por un camino mucho más rígido, especialmente durante los años 60 y 70. La disciplina ocupaba el centro de la escena y frases como “la letra con sangre entra” reflejaban una época en la que la exigencia se imponía incluso por encima de las emociones. Hablar de salud emocional infantil no formaba parte de las prioridades de entonces, mientras los menores aprendían a desenvolverse bajo reglas estrictas. Aquella realidad dejó una marca profunda en quienes crecieron bajo esos códigos. Con el paso de los años, muchos desarrollaron una capacidad para sobreponerse a las dificultades que nació, en buena medida, de la necesidad de salir adelante.

Sin embargo, el tiempo cambió y con él también la manera de entender la crianza, aunque el debate continúa abierto. Para los especialistas, regresar a la dureza del pasado tampoco representa una respuesta adecuada frente a los desafíos actuales. La ausencia de límites puede ser tan problemática como una disciplina excesivamente severa, especialmente cuando impide que los niños aprendan a gestionar la frustración. La clave estaría en construir un punto medio donde la comprensión acompañe a normas firmes y coherentes. Entre la disciplina de ayer y la protección de hoy, el reto sigue siendo formar personas emocionalmente fuertes sin dejar de sentirse escuchadas y respetadas.

Una de las características principales de las personas nacidas en esas épocas es la responsabilidad como algo normal

En los recuerdos de quienes crecieron durante las décadas de 1960 y 1970 aparece una generación forjada bajo circunstancias muy distintas a las actuales. Desde la mirada de la psicología, diversos análisis señalan que aquellas experiencias pudieron contribuir a desarrollar una importante capacidad para afrontar dificultades y sobreponerse a ellas. No se trataba de una estrategia educativa diseñada para fortalecer la mente, sino de una realidad cotidiana que exigía desenvolverse con mayor independencia. La autonomía llegaba muchas veces sin ser solicitada, como parte natural de la infancia. En medio de ese escenario, los niños aprendían a enfrentar los desafíos con los recursos que tenían a su alcance.

Las tardes transcurrían con una presencia adulta mucho menos constante que la que hoy se considera necesaria para acompañar a los menores. Era común que jugaran solos, solucionaran sus propias disputas y asumieran pequeñas responsabilidades desde edades tempranas. Lo que actualmente podría despertar preocupación por una aparente falta de supervisión, entonces era visto como una costumbre propia de la época. Esas experiencias obligaban a tomar decisiones, afrontar consecuencias y encontrar respuestas sin recurrir siempre a los adultos. Así, casi sin proponérselo, aquella generación convirtió la independencia cotidiana en una escuela temprana de autonomía.

El aprendizaje en ellos fue a través de las experiencias, tenían la tolerancia a la frustración o la autorregulación emocional

Aquella infancia, marcada por una mayor independencia, pudo convertirse en un terreno fértil para desarrollar herramientas necesarias frente a las dificultades de la vida. Resolver problemas sin recurrir inmediatamente a un adulto, tolerar la frustración y aprender a controlar las propias emociones eran aprendizajes que surgían de las experiencias cotidianas. Desde la psicología, este proceso puede relacionarse con la llamada “inoculación al estrés”, una idea que sostiene que afrontar adversidades moderadas puede favorecer una mejor adaptación futura. Los desafíos no desaparecían, sino que se convertían en pequeñas pruebas que enseñaban a responder ante la incertidumbre. Con el tiempo, esas lecciones podían transformarse en recursos para enfrentar situaciones más complejas.

Regresar solos a casa después de la escuela, solucionar una discusión entre amigos sin la mirada de los mayores o pasar una tarde entera sin nada que hacer eran escenas habituales de aquellos años. Hoy, algunas de esas situaciones podrían generar preocupación, pero entonces formaban parte de una rutina que exigía tomar decisiones y desenvolverse con autonomía. Incluso el aburrimiento tenía un papel inesperado: obligaba a imaginar, crear juegos y buscar alternativas por cuenta propia. Cada pequeño inconveniente se convertía así en una oportunidad para aprender a manejar la incomodidad. Sin grandes discursos ni métodos establecidos, la vida cotidiana terminaba siendo una escuela silenciosa de fortaleza emocional.

Muchas personas de aquella época presentan dificultades para expresar emociones o pedir ayuda es una desventaja

Aquella fortaleza construida a fuerza de independencia también tuvo un precio que comenzó a hacerse visible con el paso de los años. Para muchas personas de esa generación, hablar abiertamente de lo que sienten o reconocer que necesitan apoyo todavía puede resultar difícil. La consigna de enfrentar los problemas sin depender de nadie se instaló como una regla silenciosa durante su infancia. Aprender a soportarlo todo podía ser visto como una muestra de carácter, incluso cuando detrás existían emociones que nunca llegaron a expresarse. Así, lo que parecía una virtud terminó convirtiéndose, en algunos casos, en una barrera para pedir ayuda.

La historia demuestra entonces que aquella crianza basada en la dureza tampoco representaba un modelo perfecto. La capacidad para resistir las dificultades pudo crecer con fuerza, pero no siempre estuvo acompañada de herramientas para cuidar el mundo emocional. Muchas heridas quedaron guardadas detrás de una aparente fortaleza y de la costumbre de continuar sin detenerse. Con el tiempo, la psicología ha mostrado que ser fuerte no significa ignorar el dolor ni esconder lo que se siente. Entre la resistencia y el bienestar, aquella generación dejó una lección: la verdadera fortaleza también necesita espacio para expresar, comprender y sanar.