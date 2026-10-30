¿Eres una de esas personas que suele abrazar a alguien mientras llora? Gran parte de la población humana realiza este acto sin saber que tiene un significado profundo en la psicología. Algunos lo consideran como una forma emotiva de buscar consuelo, pero existen otras respuestas que son necesarias prestar atención. A continuación, te brindaré los detalles completos sobre este hábito.

Cada vez que abrazaste a un familiar, un amigo o una persona sumamente importante sentiste felicidad o alivio. Para los profesionales en salud mental, este acto es necesario para que todo ser humano pueda seguir desarrollándose; en términos simples, tiene resultados sumamente positivos que pocos lo notan.

Hay personas que buscan el abrazo cuando están a punto de llorar. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de las personas que abrazan al llorar

En su participación para el diario Cuerpo Mente, la psicoterapeuta Raquel Tomé López explicó que abrazar durante un momento angustiante ayuda a regular lo que estamos percibiendo en nuestro interior. De esa manera, logra que la persona logre tranquilizarse.

Esto ocurre debido a que se libera la oxitocina, una hormona vinculada al amor o al bienestar, ya que modula la confianza, la empatía, el apego y, sobre todo, logra reducir los altos niveles de estrés.

Otros estudios precisan que realizar esta práctica también demuestra que el hombre o la mujer pretende fortalecer el vínculo con la otra parte. Este gesto de cariño no solo beneficia quien lo realiza; también genera satisfacción aquel que lo recibe.

También este hábito demuestra que el ser humano puede ser vulnerable con su círculo de confianza. Aunque puede ocultar su tristeza ante la gente, no ocurre lo mismo ante amigos o familiares, ya que siente confianza plena. Entonces, no visualiza el llanto como una debilidad.

Los profesionales de salud mental consideran que un abrazo tiene efectos positivos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / LUDOVIC DELOT

Cuáles son los efectivos negativos de no dar ni recibir abrazos

Los profesionales de psicología precisan que no recibir ni dar abrazos tiene una repercusión negativa en el estado emocional de una persona. Entre los efectos negativos se puede encontrar:

Las conexiones emocionales se comienzan a perder con el tiempo. Así la persona se aísla y pierde seguridad para entablar nuevas conexiones.

Los niveles de estrés y ansiedad aumentan considerablemente. La persona no es capaz de manejar adecuadamente situaciones complicadas.

Pueden intensificar problemas que parecen sencillos de solucionar.

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