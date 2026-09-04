Hace más de un año, Robert Prevost, bajo el nombre de papa León XIV, fue elegido tras un cónclave de aproximadamente dos días en la Capilla Sixtina. Su elección generó gran expectativa entre los fieles, especialmente en Perú, donde desarrolló gran parte de su trayectoria religiosa. Así, luego de que el Vaticano confirmara la primera visita oficial del Sumo Pontífice al país, diversas instituciones y agrupaciones ya vienen organizándose para recibirlo de la mejor manera. De hecho, la Municipalidad Provincial del Callao anunció que próximamente se levantará una estatua de 14 metros en honor al santo padre, con el objetivo de reconocer la labor que realizó en la Diócesis del Callao durante la pandemia. Esta noticia ha generado diversas reacciones entre los fieles católicos, quienes se han mostrado interesados en conocer las características que tendrá este imponente monumento. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO SERÁ LA ESTATUA EN HONOR AL PAPA LEÓN XIV EN EL CALLAO?

En medio de las celebraciones y preparativos para llegada del papa León XIV al Perú, la Municipalidad Provincial del Callao anunció con mucho entusiasmo que se instalará una estatua en honor al Sumo Pontífice en el futuro Parque del Niño “Gaelito”, un espacio que será construido en la salida de la Costa Verde hacia Chucuito. Entre las principales características de este monumento destaca una estructura metálica de 12 metros de altura, con acabado tipo mármol, instalada sobre un pedestal de 2 metros. Así, debido a su ubicación frente al mar y condiciones climáticas, la obra estará diseñada para soportar vientos de hasta 120 km/h.

Esta atractiva obra, que estará a cargo de los escultores Deyvi Wong Arana y Rafael Gutiérrez Quispe, será posible gracias a la donación de Caja Huancayo y a la aprobación del Consejo de Regidores. En tanto, las autoridades locales anunciaron que está prevista para que se finalice la escultura durante la visita del papa; es decir, entre el 11 al 16 de noviembre de 2026, conforme comparte Andina. “Esta obra será un motivo de orgullo para todos los chalacos y un nuevo espacio para encontrarnos como comunidad. El Parque del Niño ‘Gaelito’ sea un lugar que transmita fe, esperanza y unión, y que esta escultura se convierta en un símbolo que acompañe a las familias”, dijo César Pérez, alcalde provincial.

¿DÓNDE SE REUNIRÁ EL PAPA LEÓN XIV CON LOS JÓVENES EN LIMA?

En una entrevista para RPP, el cardenal Carlos Castillo informó que, tras la confirmación del Vaticano sobre la llegada del Papa León XIV al Perú entre el 11 y 16 de noviembre de 2026, Lima será escenario de cuatro actividades, entre las que destaca un multitudinario encuentro dirigido a jóvenes que podría llevarse a cabo en uno de los principales estadios de la capital como, por ejemplo, el Estadio Nacional, Monumental, San Marcos, entre otros. Estas iniciativas forman parte del programa de preparación espiritual con motivo del año dedicado a santo Toribio de Mogrovejo en el país.

Asimismo, el prelado católico peruano sostuvo que el pastoral juvenil promueve actividades en diferentes decanatos y parroquias bajo la coordinación de la vicaría de la juventud. Entre estas destacan los Encuentros Juveniles Toribianos (EJUTOR), que congregan a 800 y 1 000 jóvenes para vivir espacios de convivencia y reflexión sobre el Evangelio, conforme comparte Infobae. “En Lima tenemos cuatro actividades que ya se han señalado y después ya las explicaré, pero una de ellas es el encuentro con todos los jóvenes. [¿Dónde sería?] Probablemente en uno de los grandes estadios que tenemos en Lima”, explicó para Diálogo de Fe.