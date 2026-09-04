Por Manuel Gomez

Hace más de un año, Robert Prevost, bajo el nombre de papa León XIV, fue elegido tras un cónclave de aproximadamente dos días en la Capilla Sixtina. Su elección generó gran expectativa entre los fieles, especialmente en Perú, donde desarrolló gran parte de su trayectoria religiosa. Así, luego de que el Vaticano confirmara la primera visita oficial del Sumo Pontífice al país, diversas instituciones y agrupaciones ya vienen organizándose para recibirlo de la mejor manera. De hecho, la Municipalidad Provincial del Callao anunció que próximamente se levantará una estatua de 14 metros en honor al santo padre, con el objetivo de reconocer la labor que realizó en la Diócesis del Callao durante la pandemia. Esta noticia ha generado diversas reacciones entre los fieles católicos, quienes se han mostrado interesados en conocer las características que tendrá este imponente monumento. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.