Por Redacción EC

Tras casi cuatro años de inactividad como agrupación completa a causa del servicio militar obligatorio en Corea del Sur, la banda más popular del mundo, BTS, anunció con bombos y platillos su regreso a los escenarios con su World Tour ‘ARIRANG’. De esta manera, la empresa organizadora Live Nation confirmó que para esta etapa incluirá un escenario inmersivo de 360 grados, que permitirá situar al público en el centro de la experiencia y así vivir al máximo los mejores éxitos musicales como “Body to body”, “Like animals”, “SWIM”, “FYA”, entre otros. En ese sentido, a pocas semanas del esperado concierto en el Estadio San Marcos, Ticketmaster informó a los seguidores sobre los términos y condiciones para transferir, en un sencillo procedimiento, sus entradas a través del aplicativo Quentro. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.