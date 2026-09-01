Tras casi cuatro años de inactividad como agrupación completa a causa del servicio militar obligatorio en Corea del Sur, la banda más popular del mundo, BTS, anunció con bombos y platillos su regreso a los escenarios con su World Tour ‘ARIRANG’. De esta manera, la empresa organizadora Live Nation confirmó que para esta etapa incluirá un escenario inmersivo de 360 grados, que permitirá situar al público en el centro de la experiencia y así vivir al máximo los mejores éxitos musicales como “Body to body”, “Like animals”, “SWIM”, “FYA”, entre otros. En ese sentido, a pocas semanas del esperado concierto en el Estadio San Marcos, Ticketmaster informó a los seguidores sobre los términos y condiciones para transferir, en un sencillo procedimiento, sus entradas a través del aplicativo Quentro. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO TRANSFERIR LAS ENTRADAS DE BTS A TRAVÉS DEL APLICATIVO QUENTRO?

En octubre, miles de fanáticos peruanos vivirán tres noches inolvidables con la llegada de BTS al Perú, donde la popular banda surcoreana se presentará por primera vez en el Estadio San Marcos como parte de su World Tour ‘ARIRANG’. Así, en el marco de este esperado concierto, Ticketmaster Perú informó que la transferencia de entradas podrá realizarse una sola vez y que estas no serán nominativas. Es decir, los tiques para los shows programados los días 7, 9 y 10 de octubre podrán ser transferidas a partir de las 8:00 p. m. del 7, 9 y 10 de septiembre, respectivamente. A continuación, te presentamos, compartido por Infobae, el paso a paso para obtener la entrada:

Accede a Quentro (AppStore o PlayStore)

Selecciona la entrada de BTS

Pulsa el ícono de transferencia

Elige “Transferir entrada”

Ingresa el correo electrónico del destinatario

Confirma la transferencia

¿QUÉ NOTA DIPLOMÁTICA ENVIÓ LA PRESIDENTA DE MÉXICO A COREA DEL SUR?

Hace algunos meses, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló que envió una nota diplomática al primer ministro de Corea del Sur, Kim Min-seok, para solicitar su intervención y lograr que el grupo surcoreano BTS ofrezca más conciertos en México, en medio de la polémica por la preventa y la alta demanda de entradas entre jóvenes mexicanos.

“Le escribí una carta al primer ministro de Corea pidiéndole que (BTS) venga más veces. Todavía no recibo la respuesta, pero esperemos que sea positiva”, aseveró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina. La reacción de la gobernante mexicana ocurre en medio de la polémica generada por los seguidores de la agrupación de k-pop, que anunciaron falta de transparencia en el proceso de compra y calificaron de fraude la venta de entradas fuera del mecanismo oficial.