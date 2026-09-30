Las altas temperaturas no solo pueden resultar incómodas para las personas; también representan un riesgo importante para los animales de compañía, especialmente durante los días de mayor calor. Perros y gatos tienen mecanismos distintos para regular su temperatura corporal y, ante una exposición prolongada al sol o a ambientes demasiado calurosos, pueden llegar a sufrir complicaciones. Por esta razón, durante la temporada de calor es importante modificar algunos hábitos cotidianos, desde la forma en que se realizan los paseos hasta las condiciones del espacio donde permanece la mascota. Los especialistas recomiendan prestar especial atención a las señales que puedan advertir un golpe de calor y adoptar medidas preventivas antes de que aparezcan síntomas.

Agua y espacios frescos: dos cuidados indispensables

Una de las principales medidas consiste en mantener disponible agua limpia y fresca durante todo el día. La mascota debe tener acceso constante a hidratación, sobre todo cuando las temperaturas aumentan o después de realizar alguna actividad física.

El lugar donde permanece también resulta determinante. Es preferible que cuente con un espacio ventilado, protegido de la exposición directa al sol y con una temperatura agradable. Nunca debe dejarse a un perro dentro de un vehículo, incluso si las ventanas están parcialmente abiertas, debido al rápido aumento de la temperatura en el interior.

Paseos: el horario también importa

Durante las jornadas calurosas, conviene modificar la hora de las salidas. Los paseos pueden realizarse a primera hora de la mañana o cuando el sol ya haya perdido intensidad, evitando las horas centrales del día. Además del riesgo de sobrecalentamiento, el pavimento puede alcanzar temperaturas capaces de afectar las almohadillas de las patas.

El cuidado del pelaje también requiere atención. Un cepillado frecuente ayuda a retirar el pelo muerto, pero no se recomienda rapar al animal como método para combatir el calor, ya que su pelaje también cumple una función protectora.

Identificación, alimentación y protección

Contar con una placa de identificación puede resultar fundamental si la mascota se extravía durante un paseo. Asimismo, existen productos de protección solar diseñados específicamente para animales que pueden utilizarse cuando un veterinario lo considere apropiado. No se deben aplicar productos destinados a personas sin orientación profesional.

La alimentación también forma parte de estos cuidados. Mantener una dieta equilibrada y evitar darle comida inmediatamente antes de una actividad física intensa puede contribuir a que la mascota afronte mejor sus rutinas. Para los desplazamientos, pueden emplearse arneses, cinturones de seguridad o transportadoras con adecuada ventilación, especialmente cuando se trata de trayectos largos.

Cómo reconocer un golpe de calor

La prevención no reemplaza la atención veterinaria. Las revisiones periódicas permiten detectar problemas de salud y recibir indicaciones específicas según la edad, tamaño, raza y condición de cada animal.

Entre las señales que pueden alertar de un posible golpe de calor se encuentran los jadeos excesivos, salivación abundante, agitación, vómitos, diarrea, ansiedad, dificultad para mantenerse en pie o incluso caídas. Ante estos signos, es importante llevar al animal a un lugar fresco y comenzar a reducir su temperatura de manera gradual con agua templada, mientras se busca atención veterinaria. La rapidez de la intervención puede ser determinante ante una emergencia de este tipo.