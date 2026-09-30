Por Redacción EC

Las altas temperaturas no solo pueden resultar incómodas para las personas; también representan un riesgo importante para los animales de compañía, especialmente durante los días de mayor calor. Perros y gatos tienen mecanismos distintos para regular su temperatura corporal y, ante una exposición prolongada al sol o a ambientes demasiado calurosos, pueden llegar a sufrir complicaciones. Por esta razón, durante la temporada de calor es importante modificar algunos hábitos cotidianos, desde la forma en que se realizan los paseos hasta las condiciones del espacio donde permanece la mascota. Los especialistas recomiendan prestar especial atención a las señales que puedan advertir un golpe de calor y adoptar medidas preventivas antes de que aparezcan síntomas.