Un impacto que se multiplica en redes sociales

El Día de la Adopción nos recuerda que miles de animales rescatados esperan una segunda oportunidad en albergues de todo el país. En este camino, la voz de los creadores de contenido u artistas: al abrir las puertas de sus hogares a un perrito o gatito rescatado y compartir sus historias reales, inspiran a miles de seguidores a optar por la adopción responsable en lugar de la compra.

Cada historia de adopción puede llegar mucho más lejos. Las imágenes de un Wuf disfrutando de su nuevo hogar ayudan a visibilizar el impacto de adoptar y a inspirar a más familias a darle una segunda oportunidad a un animal rescatado.

Voces que inspiran: La experiencia de adopción de Patricia Portocarrero

Para conocer de cerca el impacto real de integrar a un perro rescatado a la familia, conversamos con la reconocida actriz y cantante peruana Patricia Portocarrero. Con la calidez y espontaneidad que la caracterizan, Patricia abrió las puertas de su experiencia familiar, recordando cómo sus hijos la convencieron de sumar un nuevo integrante a su hogar a través de WUF y por qué está convencida de que la adopción es el único camino consciente para sumar una mascota a la vida.

Entrevista a Patricia Portocarrero (Actriz y cantante)

¿Qué te motivó a tomar la decisión de adoptar a través de WUF en lugar de comprar una mascota y cómo fue ese primer encuentro?

“En verdad, nunca he sido partidaria de comprar mascotas. Antiguamente, si alguna amiga tenía perritos, nos daba uno; pero la compra jamás me ha gustado, porque no concibo que la vida de un animalito sea una transacción financiera. Nosotros ya teníamos un hijo perruno, Chunky, y un gatito, pero mis hijos me hicieron tomar conciencia. Me hicieron ver que si era una perrita chiquita, sí teníamos espacio para una más. Mis hijos fueron los que terminaron de convencerme y así dimos el paso.”

¿De qué manera cambió la rutina y la dinámica de tu hogar desde que tu mascota adoptada llegó a tu vida?

“Claramente, tener un perrito demanda más responsabilidad: sacarla a pasear, recoger sus necesidades, educarla y enseñarle dónde no hacer sus deposiciones. Requiere tiempo y también una inversión económica, pero todo eso se ve absolutamente compensado con el cariño que te da, con la forma en que te recibe cuando llegas a casa y con cómo juega contigo. El amor lo compensa todo.”

¿Qué le dirías a tus seguidores que están dudando en adoptar o que creen que un perro de albergue puede ser difícil de educar?

“Les diría que para nada. No es difícil educar a un perro que viene de un albergue; al contrario, es un animal sumamente adaptado, que sabe convivir perfectamente y no se hace problemas. Pero, sobre todo, es increíble lo generosos que son para devolver amor. No se pueden perder esa sensación de recibir a un perrito rescatado, porque agradece de una manera única. Está 100% recomendado.”

El Kit de Adopción y los pasos para sumar un nuevo integrante

En WUF se aseguran de que cada adopción sea un proceso seguro, acompañado y especial. Para que la llegada a casa sea inolvidable, cada adoptante recibe el Kit de Adopción WUF, que incluye productos de marcas aliadas, identificación y guía de tenencia responsable. El proceso de adopción es:

Entra a la web: Elige al perrito que vaya acorde a tu rutina. Aquí vas a poder el perfil de cada perrito o gatito, característica, historial médico, tamaño referencial y su nivel de actividad Se rellena el formulario: aquí verás preguntas más específicas sobre ti; Asimismo, habrá una parte donde tendrás que poner características del perrito que buscas. Ahí puedes colocar el nombre del perrito que estás postulando. Una vez lo apruebes… Entrevista virtual: Se conversa sobre tus metas y planes. Y al finalizar se cuenta un poco sobre el perrito/gatito que escogiste Cita presencial: Para WUF es vital que conozcas al perro en persona en sus albergues (Chilca, Cieneguilla, Lurín o Huachipa). Ahí te das cuenta si realmente hay ‘match’. Entrega a domicilio: WUF lo lleva hasta tu casa.

¿Qué se entrega? WUF se preocupa mucho porque el perro que tú adoptes esté sano, es por ello que se entrega un perrito bañado, con su historial medico, y con su Kit de Adopción (cama, placa y productos que te van a ayudar en el primer mes) y, lo más importante: asesoría gratuita con una entrenadora especializada. Ella los guiará en esa primera semana de convivencia para que la adaptación sea perfecta.

Con su Kit de Adopción, este Wuf inicia una nueva etapa junto a su familia, como parte de una experiencia que busca acompañar a cada adopción desde sus primeros pasos.

Otras formas de apoyar a través de WUF

Si no puedes adoptar en este momento, existen dos formas clave de sumarte al cambio:

Apadrina en el Club WUF: Con una suscripción mensual en www.wuf.pe/clubwuf , aseguras la alimentación, vacunas y medicinas de un perrito de albergue que aún espera ser adoptado.

Con una suscripción mensual en , aseguras la alimentación, vacunas y medicinas de un perrito de albergue que aún espera ser adoptado. Alianzas comerciales para empresas: ¿Tienes una empresa o emprendimiento y quieres generar impacto social? En WUF desarrollamos alianzas comerciales estratégicas (productos solidarios, eventos corporativos, campañas de co-branding o voluntariado) para que las marcas sumen su propósito a la causa animalista.

¡Sé parte del cambio hoy!

Construir un país donde ningún perro o gato sufra en las calles requiere el compromiso de todos. Si estás listo para darle una segunda oportunidad a un nuevo mejor amigo, WUF te invita a explorar su plataforma en https://www.wuf.pe/adoptawuf y conocer a todos los candidatos que esperan un hogar.

En caso de que no puedas adoptar en este momento, puedes marcar la diferencia sumándote al Club WUF a través de https://www.wuf.pe/clubwuf para asegurar el alimento y la salud de los perritos de albergue. Si representas a una empresa o marca interesada en crear un impacto social positivo mediante alianzas estratégicas, escríbenos directamente a comercial@wuf.pe o a equipo@wuf.pe . No olvides seguir nuestro día a día y revisar las historias de adopción en nuestra cuenta oficial de Instagram @somoswuf