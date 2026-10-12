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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Detrás de cada avance en bienestar animal hay personas y organizaciones que trabajan por una vida más digna para los animales. Sin embargo, aún quedan desafíos pendientes para garantizar su protección y respeto en todo el país. ( Imagen generada por ia)
Detrás de cada avance en bienestar animal hay personas y organizaciones que trabajan por una vida más digna para los animales. Sin embargo, aún quedan desafíos pendientes para garantizar su protección y respeto en todo el país. ( Imagen generada por ia)
Por Stefany Cardenas Arevalo

Un día para reflexionar sobre nuestra convivencia con los animales