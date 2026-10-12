Un día para reflexionar sobre nuestra convivencia con los animales

Cada 4 de octubre se conmemora el Día Mundial de los Animales, una fecha establecida para recordar que el respeto, la protección y el bienestar de todas las especies son pilares fundamentales de una sociedad empática y civilizada.

En el Perú, esta efeméride encuentra al país en un punto de inflexión: por un lado, existe un crecimiento notable en la sensibilidad ciudadana y la tenencia responsable; por el otro, la sobrepoblación de animales en situación de calle y las limitaciones en la aplicación de las normas legales mantienen en vulnerabilidad a millones de mascotas.

La Ley 30407 en el Perú: Avances legislativos y asignaturas pendientes

Promulgada con el objetivo de garantizar la protección de los animales domésticos y silvestres, la Ley 30407 (Ley de Protección y Bienestar Animal) marcó un hito histórico al sancionar penalmente los actos de crueldad y el abandono. Sin embargo, el balance entre el marco legal y su ejecución real evidencia luces y sombras:

Los avances normativos:

Reconocimiento del maltrato como delito: La ley tipifica el maltrato y abandono en el Código Penal, permitiendo penas privativas de la libertad y la inhabilitación para la tenencia de animales.

La ley tipifica el maltrato y abandono en el Código Penal, permitiendo penas privativas de la libertad y la inhabilitación para la tenencia de animales. Marco para políticas locales: Ha servido como base legal para que diversos municipios dicten ordenanzas sobre empadronamiento, vacunación y esterilización masiva.

Ha servido como base legal para que diversos municipios dicten ordenanzas sobre empadronamiento, vacunación y esterilización masiva. Mayor visibilidad y denuncia: Ha fomentado que la ciudadanía utilice los canales oficiales (Policía Nacional del Perú y Fiscalía) para denunciar casos de crueldad.

Las deudas pendientes:

Falta de presupuesto y fiscalización: Muchas municipalidades carecen de la infraestructura, presupuesto y personal capacitado para fiscalizar el cumplimiento de la norma o gestionar centros de acogida temporal adecuados.

Muchas municipalidades carecen de la infraestructura, presupuesto y personal capacitado para fiscalizar el cumplimiento de la norma o gestionar centros de acogida temporal adecuados. Celeridad en las sanciones: Un porcentaje significativo de las denuncias por maltrato enfrenta demoras burocráticas o no llega a procesos judiciales efectivos, dejando impunes casos graves.

Un porcentaje significativo de las denuncias por maltrato enfrenta demoras burocráticas o no llega a procesos judiciales efectivos, dejando impunes casos graves. Esterilización pública insuficiente: Aunque existe la Ley 31311 (Ley Cuatro Patas) para la incorporación de la esterilización como política de salud pública, su implementación a escala nacional aún resulta limitada frente a la magnitud de la sobrepoblación.

La Ley de Protección y Bienestar Animal establece un marco legal para la defensa de los animales en el Perú. Sin embargo, su aplicación efectiva y el cumplimiento de sus disposiciones siguen siendo desafíos clave para garantizar su protección. ( Imagen generada por ia)

El impacto de la adopción en cifras: El balance de WUF este año

Frente a la inacción o limitación de los recursos públicos, las organizaciones de la sociedad civil y los albergues independientes han asumido un rol protagónico en la contención de la crisis de abandono.

Durante lo que va del año, gracias al trabajo articulado entre la red de albergues afiliados, marcas aliadas y la comunidad, WUF ha logrado concretar adopciones exitosas, brindando un hogar definitivo a perros y gatos que vivían en situación de vulnerabilidad o abandono.

El desafío del tiempo de espera: Mientras que los cachorros y perros de raza pequeña encuentran hogar en un promedio de 2 a 4 meses, los mestizos de tamaño mediano, grande o adultos permanecen entre 12 y 18 meses en los albergues.

Mientras que los cachorros y perros de raza pequeña encuentran hogar en un promedio de 2 a 4 meses, los mestizos de tamaño mediano, grande o adultos permanecen entre 12 y 18 meses en los albergues. El efecto multiplicador: Cada adopción concretada no solo salva a ese animal, sino que libera espacio e insumos médicos en los refugios para rescatar a un nuevo animal de la calle.

El camino hacia adelante: ¿Cómo construir un Perú más pet-friendly y consciente?

El bienestar animal no depende únicamente de las leyes, sino de la transformación cultural y el compromiso diario de toda la sociedad:

Promover la esterilización como pilar: La única solución ética y efectiva para erradicar el abandono masivo es frenar la reproducción no controlada.

La única solución ética y efectiva para erradicar el abandono masivo es frenar la reproducción no controlada. Incentivar la adopción frente a la compra: Promover la adopción de perros mestizos, adultos o con necesidades especiales permite derribar prejuicios sobre el tamaño o la raza.

Promover la adopción de perros mestizos, adultos o con necesidades especiales permite derribar prejuicios sobre el tamaño o la raza. Exigir el cumplimiento normativo: Impulsar que los gobiernos locales ejecuten presupuestos orientados a la salud pública animal y atiendan las denuncias de la comunidad.

Suma tu grano de arena en este Día Mundial de los Animales

Construir un país más justo para los animales es una tarea colectiva en la que cada acción suma.